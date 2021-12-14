Снег и мороз из Москвы доберутся до Краснодара

Южан ждет настоящее волшебство Фото: Ева МУР

У всей России - декабрь, а на Кубани с начала зимы стоит стабильное почти весеннее тепло. Снега нет, тогда как по всей стране его в изобилии. В Москве за сутки, 13 декабря, выпала пятая часть месячной нормы осадков. И это уже абсолютный рекорд для этого дня в столице за последние 32 года.

А на курортах Краснодарского края пока довольствуются лишь песчаными дюнами. Из-за сходства с зимней порошей находчивые дизайнеры в Анапе даже предлагают делать новогодние фотосессии с елкой в этих пейзажах.

Но грустить без снега долго не придется. Уже в пятницу, 17 декабря, синоптики обещают, что непогода доберется из Центральной России до Кубани.

- Пойдет мокрый снег с дождем, - предупреждают в гидрометцентре. - Но температура будет по-прежнему преимущественно плюсовой.

А вот с понедельника, 20 декабря, в регион придет настоящая зима. Температура воздуха не будет подниматься выше нуля градусов. И снова пойдет снег.

Автовладельцев предостерегают, что к такой погоде нужно подготовиться загодя.

- На трассах уже при +8 градусах, сцепление с дорогой начинает ухудшаться. Мы обычно рекомендуем "переобуваться", даже если осадков нет, - предупреждают в Росавтодоре.

По прогнозам, метели в краевом центре ожидаются только после 7 января. Но присыпать снежком может уже 25 декабря. Настоящее новогоднее чудо для южан - снег в ночь на 1 января - вполне может случиться, будет морозно и пасмурно. А это главное условие для снегопада.