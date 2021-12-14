«Все сверкает, а мы дома без света сидим!»: краснодарцы осудили Галицкого за чрезмерную иллюминацию в парке

Фонтан "Инфинити". Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

В парк «Краснодар» невозможно не влюбиться. С первой прогулки он поражает своими масштабами и невероятными архитектурными и дизайнерскими решениями! Он давно стал важнейшей достопримечательностью города. Более того, парк постоянно расширяется - на территории с каждым годом появляются все новые зоны. Вновь и вновь Сергею Галицкому удается удивить краснодарцев.

Все началось с «Амфитеатра» под открытым небом, где проходят разные мероприятия, транслируют матчи и устраивают кинопоказы. Это место быстро стало популярным среди горожан. А позднее у жителей Краснодара появились новые фотолокации - музыкальный и водный лабиринты.

Масштаб амфитеатра действительно впечатляет. Фото: Азамат ТЕМЕРДАШЕВ

Увидеть всю красоту с высоты можно на смотровой площадке «Пирамида», откуда открывается отличный вид на парк и стадион. Еще одно место, которое обожают краснодарцы, - «Зеркальный лабиринт».

Но самый необычный объект - фонтан «Инфинити». Его особенность в том, что со всех сторон он выглядит по-разному.

— Когда стоишь наверху, рядом с жакарандами — зеркало воды визуально переходит в ландшафт, и таким образом достигается эффект бесконечности, — рассказывали на странице парка «Краснодар». - Если спуститься вниз — можно насладиться потоками водопада, то затихающими, то усиливающимися.

Зеркальный лабиринт в парке Галицкого. Фото: instagram.com/officialparkkrasnodar

За последний год в парке Галицкого открылась тематическая зона, вдохновленная руинами Древнего Рима. Abstracta уже успела привлечь внимание жителей и стать объектом для фотосъемки. Ночью на краснодарском «Парфеноне», как и на других арт-объектах, включается эффектная подсветка.

А еще к Новому году установили искрящийся шалфей, светящихся пингвинов и украсили елку. Помимо прочего, в парке появилось «Древо жизни». Оно находится на большой смотровой площадке с видом на город, где раньше высаживали картины из цветов.

- Дерево, по веткам которого течет свет, - что может быть прекраснее? - восхищаются краснодарцы, которые не устают благодарить бизнесмена за преображающийся парк.

Но далеко не все одобряют то, что делает меценат для города. Некоторые жители спешат добавить ложку дегтя, когда узнают об очередном обновлении.

- Парк сияет — красиво, за километр видно! А кто-то сидит с вырубленным светом дома, потому что подстанции не тянут, - возмущаются жители некоторых районов Краснодара. - И вот вопрос — нужна ли такая иллюминация в одном месте? Может стоить порядок сначала навести с электросетями?

Но на подобные сообщения, как правило, тут же реагируют другие краснодарцы.

- Сергей Николаевич вам ничего не должен, - ставят на место недовольных горожан пользователи. - Он вкладывает силы и средства в парк, который приносит радость тысячам людей. А ваши проблемы должны решать коммунальные службы!

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