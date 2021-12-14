«Шла под ручку на перемене»: школьники затравили одноклассницу из-за парня

Проверка после конфликта в станичной школе до сих пор не завершена. Фото: скрин видео labinsk_online

О конфликте, разгоревшемся в маленькой станичной школе в Лабинском районе, в последние дни не говорил только ленивый. Ученики восьмого класса взяли костыль и тыкали им в лицо своей однокласснице, а после одна из школьниц встала со своего места и уколола жертву линейкой. Видео издевательств снял один из школьников, а затем оно разлетелось по соцсетям.

Станичники удивлялись – зачинщиками разборок стали лучшие ученики. Откуда в них столько злости и жестокости?

- Дети все хорошие, из благополучных семей, на учетах не состоят, - подтвердили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как выяснилось позже, причиной школьного конфликта стало то, что у одноклассницы появился друг, с которым она проводила время на одной из перемен. Парочка ходила под руку по коридорам. Об этом было немедленно доложено директору, который вызвал школьников на профилактическую беседу.

- Ребята все это видели, и когда девочка пришла в класс на другую перемену, одноклассники, используя костыль, как микрофон, стали брать у нее интервью, мол, скажи, что ты делала на перемене. Девочка стала отбивать костыль, давая понять, что это ей не нравится, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

После конфликта в школе началась служебная проверка, а родители обидчиков записали видеообращение. Читая с бумажки, взрослые отметили, что скандал улажен, ребята принесли свои извинения девочке. Сами зачинщики в кадре не появились.

- Мы не оправдываем поступков наших детей, но это все-таки дети, и наши дети. С ними была проведена беседа. Ребята осознали свои ошибки. Родители и девочка претензий к классу не имеют, - рассказали они на камеру.

Проверка издевательств в школе № 33 станицы Упорной продолжается. Правоохранители склоняются к тому, что систематической травли не было. Скорее всего, то, что попало на видео, было разовым случаем.

- Девочку не избивали, это видно даже на кадрах. По предварительным данным, буллинг также подтверждается, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

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