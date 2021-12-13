На Кубани к концу 2023 года построят дворец самбо, где планируют провести чемпионат Европы

Первый камень под новый спортивный объект заложен. Автор фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края рассчитывают завершить до конца 2023 года строительство дворца самбо, в котором планируется провести чемпионат Европы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

11 декабря в “Городе спорта” в Краснодаре заложили символический камень будущего спортивного объекта.

- Дворец самбо позволит принимать соревнования высокого уровня, надеемся, и чемпионат Европы по самбо. Мы хотим открыть дворец в 2023 году, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев на торжественном мероприятии по случаю закладки первого камня под сооружение.

Его возведут на участке 2,4 гектара. На соревновательной арене разместят четыре ковра и трибуны на три тысячи мест. Там можно будет проводить всероссийские и международные соревнования по самбо, дзюдо и спортивной борьбе.

Напомним, ранее Всероссийская федерация самбо выступила с инициативой провести один из ближайших чемпионатов Европы в Краснодаре, решение по этому поводу должно быть принято в конце мая на Кипре.

Уточняется, что проектирование объекта будет проведено в 2021 году, строительство начнется в 2022 году, дворец будет построен в Краснодаре.