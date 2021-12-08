В школах Краснодарского края откроют кванториумы

Губернатор дал поручение по ходу прямой линии с жителями Краснодарского края. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На базе крупных школ Краснодарского края будут создавать кванториумы. Возможность открытия первого из них в школе №23 в Анапе поручил рассмотреть губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после обращения одного из учеников во время прямой линии с главой региона.

- Если площадь школы позволяет, то обязательно надо открывать кванториум. В дальнейшем мы сможем тиражировать эту идею на все большие школы края,— отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что подобные площадки помогают развивать научный потенциал школьников и определять их жизненный путь в профессии. Сейчас три филиала сети детских технопарков работает в Краснодаре и один — в Новороссийске.

Кстати, в 2022 году в Краснодарском крае планируют построить 17 новых школ. В 2024 году появится школа на 1550 мест на ул. Петра Метальникова в Краснодаре.