Виноваты сослуживцы? Дело следовательницы, чье тело нашли в отделе полиции, снова вернули в Сочи

Маше Клочковой было всего 23 года

23-летней Марии Клочковой, приехавшей бороться с преступностью в курортный Сочи, нет уже два года. А следователи гадают, почему выпускница университета МВД, отличница боевой подготовки с железной психикой вдруг решила свести счеты с жизнью.

23 ноября 2019 года в отделе полиции по Хостинскому району Сочи нашли ее тело. Утром Мария пришла на суточное дежурство. Через несколько минут Машу обнаружили коллеги. Страшно, что родители девушки узнали о ее смерти от журналистов.

В этом доме в Сочи жила Маша Фото: Евгения ОСТРАЯ

В хостинский отдел полиции тогда, чтобы разобраться во всем, направили самые лучшие и объективные силы МВД и следственного комитета. Информация о том, что перед смертью Маша написала записку, будет засекречена и канет в кипе бумаг, свидетельских показаний и результатов экспертиз.

- Моя жизнь закончилась, не успев начаться, - говорит в ней Мария. - Я опозорила всех...

Вскоре появилось, как казалось, объяснение - Машу могли изнасиловать. А значит, до состояния крайности ее довел кто-то (или несколько) из коллег.

В предсмертной записке Мария говорит о том, что не может жить дальше

На новой работе Маша не ладила с коллективом. Сестре рассказывала, что к ней относятся слишком требовательно и агрессивно. Называла ей конкретные фамилии. Все эти люди были позже проверены следователями на детекторе лжи. Но уголовной ответственности за насмешки и замечания нет, и они - лишь свидетели горестных событий.

Однако на личностях начальника отдела Андрея Хвостова и замначальника Максима Глаголева следователи остановили более пристальное внимание. Они должны были работать с новобранцами, научить всему, а не позволять измываться.

Но фигурантами дела о доведении до самоубийства своей подчиненной они не стали.

Зато ключевым объектом всех следственных проверок, на кого пали подозрения в депрессивном состоянии Маши перед смертью, стал оперативник Алан Парастаев. После смерти Маши семья обвинила его в изнасиловании.

Отдел полиции по Хостинскому району

Романтичными их отношения, действительно, назвать сложно. Но он стал первым мужчиной Марии. Сразу после секса с Парастаевым она попала в больницу.

Что в действительности тогда произошло между девушкой и опером, неизвестно. Но Маше потребовалась не только помощь хирургов, но и психолога. "Комсомолка" провела тогда собственное расследование, побывав и на месте ее самоубийства, и в гостинице, где они провели ночь с Парастаевым.

- Она сама спустилась из номера и сама попросила вызвать скорую. Никаких криков о помощи мы не слышали, - рассказали в гостинице "Олимп".

Мария ушла после этого на длительный больничный и собиралась переводиться домой в Апшеронск из этого нелюбимого места. По рассказам родни, этот вопрос был решен. Но, вернувшись на работу, чтобы завершить дела, Маша решила покончить с собой.

Маша была жизнерадостной девушкой с "синдромом отличницы"

- Перспектив у этого дела о доведении до самоубийства все меньше, потому его передают из отдела в отдел, - семья погибшей следователя полиции Марии Клочковой наняла адвоката Марата Зиннатуллина, чтобы контролировать ход уголовного дела.

Есть вероятность, что оно будет прекращено за отсутствием состава преступления. Доказательства буллинга в коллективе по-прежнему не найдены.

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