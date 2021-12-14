«Люди уехали в инфекционку»: после аварии питьевая вода в Краснодаре превратилась в яд

Вот как выглядело место аварии на Западном Обходе.

Все началось 10 декабря, когда на улице Средней на Западном Обходе газовщики прокладывали трубу к жилым домам. Рядом находились инженерные сети многоквартирного дома, на них и напоролись работники. Они повредили систему водоснабжения и канализации. По словам местных жителей, сточные воды попали в водопровод всего района.

- Когда проводили раскопку для того, чтобы начать бурение, то ковшом задели 2 трубы с водой и 1 трубу канализации. И это все начало смешиваться, так как там стоят насосы на воду. И в системе все смешалось. На Средней, 92 воды сейчас вообще нет, 4 человека уже с отравлением уехали в инфекционку, - рассказал «КП»-Кубань» Валерий, который проживает в том районе.

Газовщики повредили коммуникации многоквартирных домов. Фото: Мария Никитина

После аварии воду отключили не сразу. И многие пользовались ею, готовили еду, стирали и даже пили из-под крана. В день аварии жители почувствовали, что от воды тянет характерным запахом фекалий, а многие почувствовали себя плохо.

- На выходных очень воняла вода, была информация, что газовики где-то порвали трубы водные и сточные. На данный момент вода без запаха, но анализ очень плохой, - отмечает жительница улицы Средняя Виктория. - В нашем дворе болеет много людей, при том, что не все обращаются в поликлинику.

По словам жителей, вода превратилась в ядовитую субстанцию.

В субботу, 11 декабря, жители сдали воду на улице Владимирской на санитарно-микробиологический анализ. Он показал превышение негативных показателей в несколько раз. В ней содержались вредные микробы. Естественно, пить ее было нельзя. В итоге воду в дома перекрыли только в воскресенье, 12 декабря, через два дня после аварии.

- В пятницу я приехала после работы в 18 часов, открыла кран, а оттуда – вода с запахом экскрементов. Потом запах исчез, потому и массовые отравления, люди не знали. Воду перекрыли только в воскресенье, похоже, что после результата анализа, - рассказала жительница района Ирина.

Вода стала непригодной для питья. Фото: Мария Никитина

После массовых обращений жителей, на сетях провели хлорирование. Но, как сообщает пресс-служба администрация, процедуру повторят еще раз. Сегодня, 14 декабря, на место аварии выехал глава Краснодара Андрей Алексеенко. Он поставил задачу обеспечить подвод питьевой воды и наладить временную подачу технической воды.

- За два часа необходимо организовать подвоз питьевой воды, а в дома временно подать техническую воду. Ситуацию необходимо полностью ликвидировать в течение суток, - отметил Андрей Алексеенко.

Ситуация усугубляется тем, что вблизи микрорайона произошла еще одна авария - на водонасосной станции. Сейчас вода подается жителям улиц Крылатская, Полевая, Колосистая, Лесопосадочная, Пасхальная, Цветная, Екатеринодарская и Семеновская не в полном объеме. Установка второго насоса запланирована на 14 декабря. Сейчас без воды находится около 3 000 человек.