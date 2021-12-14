100 миллионов рублей за «однушку»: на продажу выставлена самая дорогая однокомнатная квартира в Сочи

За эту сумму предлагают приобрести апартаменты в комплексе на улице Орджоникидзе площадью 96 квадратных метров. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продается однокомнатная квартира за 100 миллионов рублей. Продажу жилья по заоблачной цене уже вовсю обсуждают в Сети. Эксперт сочинского рынка недвижимости Кирилл Флутков рассказал «КП» - Кубань», можно ли приобрести однокомнатную квартиру в Сочи по адекватной стоимости.

– Сегодня средний «ценник» на однокомнатную квартиру в Центральном районе Сочи составляет 11,68 миллиона рублей, – говорит Кирилл Флутков, – Кстати, это почти на 1,4 миллиона рублей выше, чем средняя стоимость в Адлерском районе. Там «однушку» можно купить примерно за 10,29 миллиона рублей.

Если говорить о вторичном жилье, то ситуация абсолютно не меняется. Все также в Центральном районе средняя стоимость квадратного метра больше, чем в Адлерском. За квадратный метр однокомнатной квартиры в Центральном районе нужно будет отдать примерно 304 тысячи рублей, а в Адлере – 290,7 тысячи рублей.

– В Сочи на продажу выставлена однокомнатная квартира за 100 миллионов рублей. За эту сумму предлагают приобрести апартаменты в комплексе на улице Орджоникидзе площадью 96 квадратных метров. К примеру, в Адлерском районе самая дорогая «однушка» площадью 52 квадратных метров продается за 52 миллиона рублей, – сообщил риелтор Кирилл Флутков.

По его мнению, элитные однокомнатные квартиры в Сочи – очень специфический продукт. Его себе может позволить только узкий круг клиентов. Предложений на рынке элитной однокомнатной недвижимости совсем немного, поэтому всегда есть спрос на такое жилье.

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