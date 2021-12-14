Девочки «с маской Бэтмена» больше нет: американка покинула Россию

Луна попрощалась с врачом и покинула Краснодар. Фото: Светлана АЛЕКСУТКИНА

Луна Феннер из США возвращается на родину. Вернее, двухлетняя пациентка российского доктора Павла Попова сначала собирается побывать на родине своих родителей - в Бразилии.

- Мы летим в долгожданный отпуск в Бразилию. Через 37 часов будем там, - сообщила мама американки Кэрол. - Девочки с "маской Бэтмена" больше нет, есть девочка Луна.

Два года они вместе с мамой пересекали океан, чтобы лечиться у российского врача. Операций было шесть, но это в десятки раз меньше того, что предлагали медики в США. Более того, единственным способом избавления от невуса заокеанские специалисты видели в срезании кожи с лица Луны хирургическим путем.

Врачи поставили диагноз - это меланоцитарный невус. Редкая пакость, которая способна не только косметически портить жизнь, она со временем может переродиться в злокачественное новообразование. То есть родинка не безобидна.

Но краснодарский доктор нашел другой способ - лазерная хирургия.

Сейчас лицо Луны выглядит, как после ожога. Но со временем рубцы разгладятся, а косметологические процедуры помогут достичь желаемого эффекта.

- Если бы я могла взять все ее шрамы на себя, не задумываясь это сделала бы. Но это невозможно, - говорит мама девочки. - Я готова к тому, что мы только в начале пути.

Перед отъездом Кэрол поблагодарила Павла Попова за все, а Луна подарила русскому врачу свою любимую игрушку. Она даже выучила по такому случаю "спасибо" по-русски.

Напомним, впервые в Краснодар Луна с мамой прилетели 25 сентября 2019 года. А 8 октября полугодовалой Луне была сделана первая лазерная процедура на лбу. К краснодарскому врачу и его методу, названному в Америке уникальным, было приковано внимание и коллег, и журналистов по всему миру. И уже сейчас эффект, которого удалось достичь называют феноменальным.

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