На телефон позвонили и представились следователем: силовики рассказали, как отвечать и что делать

Жертвами телефонных мошенников становятся сотни кубанцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Кубани стало больше телефонных мошенников, которые звонят доверчивым людям и, представившись следователями, разводят на деньги.

- Неизвестные собеседники вводят граждан в заблуждение относительно их признания потерпевшими по уголовным делам, якобы возбужденным и находящимся в производстве, при этом эти лица предлагают перечислить различные суммы для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда. - пояснили в краевом СКР. - Бывают случаи, когда звонящие, представившись сотрудником Следкома и требуют перечислить на расчетный счет деньги якобы за увод от уголовной ответственности самого гражданина, его родственника или знакомого.

В кубанском Следкоме даже составили памятку, как действовать в таком случае, чтобы не стать жертвой мошенников.

- Сразу стоит задуматься, если звонивший просит сообщить личную или секретную информацию, - говорят в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - О том, что с пользователем общается мошенник, говорит побуждение к каким-то срочным действиям в СМС, письме или во время телефонного звонка или если разговор вызывает яркие эмоции - вроде интереса или страха. Мы призываем быть бдительнее и ни в коем случае и никому из незнакомцев не переводить деньги, чтобы не стать очередной жертвой телефонных мошенников.