Большая и современная! В районе Ближнего западного обхода появится новая школа

Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

Ближний Западный Обход - один из самых быстроразвивающихся районов города. Рядом - крупные торговые центры, строительные и промышленные гипермаркеты, Баскет холл и Экспоград Юг. Именно здесь прошлым летом началось строительство семейного квартала “Достояние”. В микрорайоне активно ведется жилая застройка, а вместе с ней возводятся социальные объекты. Вместе с первыми домами был введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 300 мест. А в начале декабря здесь приступили к строительству школы.

- Нужно осваивать новые территории так, чтобы социальная инфраструктура была в шаговой доступности. Это позволит детям, в том числе самостоятельно, без помощи взрослых, добираться до школы. В результате мы увидим правильно застроенный и комфортный для жизни микрорайон. Рассчитываю, что эта территория будет именно такой, - сказал Андрей Алексеенко.

Фото: группа компаний “ЮгСТройИнвест”.

Трехэтажное здание будет рассчитано на 1550 учеников. У самых маленьких - с 1 по 4 класс - будет свой блок с отдельным входом, игровыми комнатами, кабинетами робототехники, иностранного языка и компьютерным классом. 45 предметных кабинетов для учеников постарше оснастят современным оборудованием. Столовая, актовый зал, театральная и танцевальная студии, библиотека, спортивные залы, помещения для кружков - предусмотрено все, чтобы ребятам было интересно учиться.

- «ЮгСтройИнвест» является социально ориентированным застройщиком. Мы заинтересованы в том, чтобы вместе с первыми домами сдавались социальные объекты. Так в семейном квартале по инициативе генерального директора Юрия Ивановича Иванова уже был построен и введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 300 мест. Сейчас в “Достоянии” началось строительство школы на 1550 мест. Учебное заведение будет реализовываться в рамках национального проекта, по программе «Демография». Для нас важно, чтобы социальные объекты находились в шаговой доступности. Поэтому проектом семейного квартала «Достояние» также предусмотрено строительство еще двух детских садов, - поделился заместитель генерального директора группы компаний “ЮгСТройИнвест” Андрей Анашкин.

Семейный квартал “Достояние” назван одним из самых продаваемых жилых комплексов в Краснодаре. Здесь уже сданы 4 дома, 2 подземных паркинга, аллея с арт-объектами, уникальные детские и спортивные площадки, а также первая в Прикубанском округе электрозаправка. Помимо строящейся школы и уже существующего детского сада здесь появится еще два социальных объекта - детские сады с ясельными группами на 300 мест каждый.