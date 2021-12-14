В Сочи наградили финалистов краевого конкурса стартапов «Вверх»

Свыше 1,6 тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет обучались у лучших предпринимателей края. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наградил финалистов регионального конкурса «Вверх». В проекте инновационных и технологических молодежных стартапов участвовало более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Свыше 1,6 тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет обучались у лучших предпринимателей края. Более 20 команд-финалистов защитили собственные проекты перед командой экспертов. Многих крупных инвесторов заинтересовали проекты молодых стартаперов. Участникам конкурса «Вверх» удалось привлечь более 20 миллионов рублей инвестиций на реализацию своих проектов.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что сочинский проект «Наш чай» получил предложение от инвестора, которое позволит закупить вендинговое оборудование. Стартап «GUIDE GO», ставший финалистом прошлогоднего форума, получил дальнейшее развитие. Теперь при поддержке партнеров филиал ИТ-компании откроется на Сейшельских островах. Также в числе финалистов конкурса – сочинский проект по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

– В нашем городе успешно завершается Год молодежи. В этом году новое развитие получил форум молодых предпринимателей SOCHI STARTUP. При поддержке руководителя региона Вениамина Кондратьева прошел краевой конкурс молодежных стартапов «Вверх». Администрация Сочи старается поддерживать все проекты молодых предпринимателей, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что между Сочинским государственным университетом и фондом развития инноваций Краснодарского края состоялось подписание соглашения. В 2022 году студенты университета, которые намерены защищать дипломный проект в формате стартапа, станут участниками акселерационной программы.