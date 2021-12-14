В мутной воде, что иголку в стоге сена: как отвергнутый жених искал выброшенное кольцо за полмиллиона в озере Сочи

Олег искал кольцо, но не нашел

История любви 25-летних Олега и Ксении, казалось, должна была закончится совершенно иначе. Если бы не настала пора принимать решения.

- Выйдешь за меня? - встал на одно колено Олег. Любимую он пригласил на свидание к живописному озеру. Достал бархатную коробочку с шикарным кольцом.

- Ты торопишь события, я не готова. У меня уже был один неудачный брак, - заявила девушка, вызвала такси и укатила прочь.

Олег и Ксения больше не общаются Фото: Личный архив

А украшение за полмиллиона полетело в озеро, чьей гладью десять минут назад беззаботно любовались оба. Но кроме ущемленного самолюбия, остались долговые обязательства - деньги на кольцо он взял под залог своей красноярской квартиры. Нужно было возвращать.

"КП" - Кубань" Олег рассказал, как, отрезвев от романтики, кинулся в воду, искать утонувшие драгоценности:

- Пока кольцо летело в воду, проскальзывала мысль о его стоимости, но в тот момент это не имело никакого смысла, - смущенно делится Олег историей, которую совершенно не хочет вспоминать. - Спустя несколько часов было принято решение вернуться на это место уже с гидрокостюмом и попробовать самостоятельно отыскать его. Кроме костюма, обязательно необходим и металлоискатель, но в аренду погружной нигде не сдавали. Один человек откликнулся помочь с этим, но сам он был не в городе и вернутся должен был только через пару дней. По словам парня, понадобилось немного времени, чтобы понять, поиски без металлоискателя - пустая трата времени.

- Вода очень мутная, достать до дна, тоже задача непростая, да и температура в озере, мягко говоря, прохладная. День закончился полным разочарованием и решено было ждать помощи от дайверов, - говорит Олег. - При встрече с водолазами появилась уверенность в нахождении кольца. При вопросе стоимости украшения, я назвал им цену в 70 тысяч и если они найдут его, то, гонорар составит 20 тысяч, а если все же не смогут найти, то 10. Решил, что реальная стоимость кольца, может проявить иной интерес к поискам. Спустя 1,5 часа - под водой, результат не увенчался успехом. Одна из причин, названная дайверами, это сильный ливень прошедший ночью и вероятность нахождения кольца, крайне мала.

Прошло чуть больше недели, когда парень с помощниками вернулся туда вновь.

- Погода была солнечной и ясной последние пару дней, но надежда угасала. Потратив очередной кислородный баллон, водолазы закончили поиски и больше я не возвращался в это место. Было много теорий, как и куда оно могло пропасть, но ясно одно, пора идти дальше, - уверенно говорит молодой человек.

К слову, узнав печальную историю любви Олега и Ксении, кредиторы снизили процентную ставку и дали парню отсрочку. После сцены у озера Ксения вернулась в родной Красноярск и больше они не общаются.

Но желание делать красивые жесты, как и жениться, по его словам, у него не пропало.