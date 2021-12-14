Сочинские спортсмены выиграли около двух тысяч медалей в этом году

В конкурсах участвовали спортивные школы. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в здании Городского Собрания в торжественной обстановке подвели итоги ежегодных смотров-конкурсов среди муниципальных спортивных учреждений. Почетные грамоты мэра города Алексея Копайгородского получили 12 спортсменов и девять тренеров, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Девять кубков за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных детско-юношеских и спортивных школах, а также в школах олимпийского резерва вручены руководителям учреждений.

– В 2021 году мы проводили смотры-конкурсы, чтобы определить лучших спортсменов, тренеров, руководителей спортивных учреждений. Все тех, кто добился хороших результатов в этой области. Да, все еще действуют ограничительные меры. Но несмотря на сложности, наши спортсмены завоевали около двух тысяч медалей, участвуя в международных и всероссийских соревнованиях. Конечно, мы уделяем особое внимание постановке физкультурно-спортивной работы среди жителей во внутригородских районах Сочи, – отметил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Морозов.

В конкурсах участвовали 16 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва, которые подведомственны департаменту физической культуры и спорта администрации Сочи, девять детско-юношеских спортивных школ, подведомственных управлению по образованию и науке мэрии, администрации внутригородских районов.

– По результатам всех соревнований сочинским спортсменам присвоены более восьми тысяч спортивных разрядов, а также 24 спортивных звания «Мастер спорта России», – рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме того, в 2021 году сочинцы оказались в числе победителей на Кубках губернатора региона по футболу и стритболу, заняли первое место по Краснодарскому краю среди Центров тестирования ГТО, а также второе место на Спартакиаде молодежи Кубани.

– В Сочи более 190 спортсменов тренируются в Физкультурном центре для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники центра в этом году стали победителями и призерами в десяти краевых и пяти всероссийских соревнованиях, – добавили в пресс-службе мэрии.