Ипотека от Банка «Кубань Кредит» под 3,09% годовых поможет решить жилищный вопрос

Александр Пышной, руководитель Департамента розничного бизнеса КБ «Кубань Кредит» ООO. Фото предоставлено пресс-службой Кубань Кредит.

Как Банку удалось значительно удешевить ипотеку и какие клиенты, прежде всего, могут рассчитывать на обновленные условия – рассказал руководитель Департамента розничного бизнеса Александр Пышной.

- Александр Александрович, какие основные преимущества нового предложения КБ «Кубань Кредит» ООО?

- Клиенты Банка могут оформить ипотеку под ставку от 3,09% годовых. Это стало возможным, благодаря давнему сотрудничеству с крупнейшим объединением застройщиков юга России – «ВКБ-Новостройки». Наши партнеры взяли на себя часть расходов, связанных с выплатой процентов по ипотечному кредиту, за счет чего ставка сразу снизилась на 1,9% годовых.

В результате «Кубань Кредит» сегодня предлагает клиентам комфортное современное жилье в благоустроенных микрорайонах с одними из самых лояльных условий по ипотеке на рынке.

- Кому в первую очередь может быть интересна акция?

- Ставка 3,09% годовых действует в рамках программы Банка «Ипотека по-семейному». Следовательно, наибольший интерес мы ждем со стороны семей, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок. Сумма кредита может достигать 6 млн рублей, а срок ипотеки – до 30 лет.

Однако ставки на 1,9% годовых снижены и по другим ипотечным программам Банка. Так, по программе «Льготная ипотека» можно оформить кредит под 4,09% годовых.

Важно отметить, что в рамках «Ипотеки по-семейному» и «Льготной ипотеки» необходимо внести первоначальный взнос в размере 15% от стоимости приобретаемого жилья.

Тем же, у кого нет возможности оплатить первоначальный взнос, можно воспользоваться специальными условиями программы «Новостройка от партнеров» / «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону», которые предполагают оформление ипотек без него.

Как видите, «Кубань Кредит» сделал условия по ипотечным программам максимально лояльными и доступными, в зависимости от финансовых возможностей клиентов на первом этапе покупки собственной квартиры.

Жилой район Восточный, Краснодар. Фото предоставлено пресс-службой Кубань Кредит.

- Как экономия выглядит в цифрах?

- Предположим, семья с ребенком решила приобрести двухкомнатную квартиру стоимостью 5 млн рублей. Она попадает под действие программы «Ипотека по-семейному». При внесении первоначального взноса 750 тысяч рублей и оформлении кредита на 25 лет, ежемесячный платеж составит чуть более 20 тысяч рублей. С учетом среднего уровня заработной платы, это очень приемлемая сумма за возможность жить в собственной квартире. А если сравнивать с базовой ставкой программы, экономия по кредиту может составить до 1,3 млн рублей.

- Где можно приобрести жилье в рамках акции?

- Предложение распространяется на квартиры от партнеров Банка в крупнейших городах юга России, а также Черноморского побережья – Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Анапе. Так как Объединение «ВКБ-Новостройки» занимается комплексной застройкой территории, на выбор предлагается жилье в кварталах и микрорайонах с развитой инфраструктурой, которая включает социальные объекты, торговые центры, спортивные сооружения, автопарковки и зоны отдыха. С полным перечнем объектов можно ознакомиться в офисах Банка «Кубань Кредит» и центрах продаж «ВКБ-Новостройки», на сайте kk.bank в разделе «Акции и специальные предложения».

- Как воспользоваться предложением?

- Очень просто. Надо обратиться в ближайший дополнительный офис Банка «Кубань Кредит», выбрать квартиру и оформить ипотеку. Получить предварительную консультацию или заказать звонок специалиста можно в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (для мобильной сети).

- За счет чего «Кубань Кредит» на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на юге страны по объемам ипотечного кредитования?

- Наша позиция в этом вопросе остается из года в год неизменной: работа только с проверенными и зарекомендовавшими себя застройщиками, большой выбор разнообразного жилья в перспективных и развитых городских территориях, доступная стоимость квадратного метра, лояльные условия по ипотеке и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Такая стратегия находит отражение в статистике: только с начала 2021 года, благодаря Банку, собственные квартиры приобрели почти 3,8 тысячи семей в Краснодарском крае и Ростовской области.

Причем для нас не столько важен финансовый результат, сколько возможность осуществить чью-то мечту о своем жилье. «Кубань Кредит» прекрасно понимает, что общее благосостояние и развитие общества зависит от решения первостепенных задач. К ним, несомненно, относится и жилищный вопрос.

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