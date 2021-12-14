В списке Forbes - 63 вина Краснодарского края Фото: Евгения ГУСЕВА

63 позиции из 100 в рейтинге лучших российских вин 2021 года – напитки из Краснодарского край. 31 позиция принадлежит Крыму, три – Ростовской области. По одной - Дагестан, Нижняя Волга и Осетия. Рейтинг лучших российских вин 2021 года составили в Forbes. Сухие белые и сухие красные, а также игристые - среди них и выбирали самые-самые.

Итак, какие кубанские вина попали в рейтинг лучших в 2021 году: Имение «Сикоры» (5 мест), «Поместье Голубицкое» (5 мест), «Сатера» (5 мест), «Абрау-Дюрсо» (4 места), «Кубань-Вино» (4 места), Винодельня «Узунов» (4 места), «Мысхако» (4 места), Саук-Дере/Лефкадия (4 места), «Усадьба Дивноморское» (4 места), «Фанагория» (4 места).

Какие кубанские вина попали в рейтинг лучших в 2021 году

РЕЙТИНГ

1 место. Sikory. Пино нуар. «Семейный резерв». Семигорье. Сухое красное

4 место. Абрау-Дюрсо. Victor Dravigny. Брют розовый

5 место. «Высокий Берег». Мерло. Выдержанное сухое красное. Кубань-вино.

6 место. «Черное из Черного». Сухое красное. Мысхако

8 место. Шардоне. Выдержанное сухое белое. Поместье Голубицкое

9 место. Formula Q. Выдержанное сухое красное. Фанагория

11 место. «Красная Горка. Западный склон Лысой горы. Второй урожай». Шардоне. Сухое белое. GALITSKIY & GALITSKIY

13 место. «Аристов. Кюве Александр». Выдержанный экстра-брют розовый. Кубань-Вино

14 место. «Резерв Тамани». Мерло. Выдержанное сухое красное. Южная Винная Компания

15 место. Мерло. Сухое красное. Legato

17 место. Сира. Сухое красное. Усадьба Дивноморское

18 место. «Моно». Саперави. Выдержанное сухое красное. КФХ Узунов

19 место. «Дикари». Пино нуар. Сухое красное. CHATEAU PINOT

21 место. Семигорье. Рислинг. Сухое белое. Имение Сикоры

23 место. «Лефкадия Резерв». Выдержанное сухое красное. Саук-Дере (Лефкадия)

24 место. «Черное из Красного». Полусухое красное. Мысхако

26 место. «Адау». Долина реки Афипс. Сухое красное. Собербаш

27 место. «Нобл Селекшн». Каберне совиньон. Выдержанное сухое красное. Поместье Голубицкое

28 место. «Кюве №1 резерв». Усадьба Маркотх. Мерло. Сухое красное. Усадьба Маркотх

30 место. Рислинг. Сухое белое. Имение Сикоры

31 место. Мерло. Сухое красное. Gunko Winery.

33 место. «Ликурия». Каберне фран. Сухое красное. Саук-Дере (Лефкадия)

34 место. Мерло Резерв. Сухое красное. Тристория

38 место. Sikory. «Семейный резерв». Семигорье. Совиньон блан. Cухое белое. Имение Сикоры

39 место. Ребо. Сухое красное. Усадьба Дивноморское

40 место. «Каберне де Талю». Cухое красное. Шато де Талю

41 место. Бюрнье. Красностоп. Сухое красное. Бюрнье

43 место. Блан де Нуар. Брют. Фанагория

44 место. Victor Dravigny. Брют белый. Абрау-Дюрсо

45 место. Пино нуар. Выдержанное сухое красное. Поместье Голубицкое

46 место. Brut d'Or Blanc de Blancs. Брют белый выдержанный. Абрау-Дюрсо

47 место. Шардоне. Сухое белое. Тристория

48 место. «Магнатум». Экстра-брют розовый выдержанный. Саук-Дере (Лефкадия)

50 место. «Сурб Геворг». Сухое красное. Шумринка

51 место. Шато де Талю Шираз. Сухое красное. Шато де Талю

53 место. Мантра. Мерло. Сухое красное. Мантра

55 место. «Моно». Саперави. Сухое красное. КФХ Узунов

56 место. «Винодел и сомелье». Ркацители. Белое сухое. Фанагория

57 место. Шардоне. Сухое белое. Кубань-Вино

58 место. «Вест Хилл Бленд». Сухое красное. Усадьба Дивноморское

59 место. «Империал». Брют розовый выдержанный. Абрау-Дюрсо

60 место. «Ориджинал Селлар Резерв. Бленд #4». Мильстрим

61 место. Мерло. Сухое красное. Fervino

63 место. Chardonnay Noble Selection. Barrel Touch. Выдержанное белое сухое. Поместье Голубицкое

68 место. «Шардоне де Талю». Сухое белое. Шато де Талю

69 место. «Тет де Шеваль». Брют белый выдержанный. Поместье Голубицкое

72 место. «Колдун Красный». Сухое красное. Шато Пино

74 место. Рислинг, алиготе, шардоне. Сухое белое. КФХ Узунов

75 место. Семигорье. «Красностоп золотовский на террасах». Сухое красное. Имение Сикоры.

76 место. «Ренессанс». Шардоне. Сухое белое. Мысхако