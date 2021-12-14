Последствия пожара у башни Ахун в Сочи 14 декабря 2021: полностью выгорела торговая площадь на вершине горы

В тушении пожара принимали участие 28 огнеборцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Эту ночь в Сочи уже называют – Ночью большого огня. У смотровой башни на горе Ахун вспыхнули торговые палатки. Хватило совсем немного времени, чтобы бедствие распространилось на всю торговую площадь. Очевидцы в панике набирали номера экстренных служб. Диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило не менее 10 сообщений о возгорании на горе Ахун. Уже через минуту после первого звонка на к месту выехали подразделения спасателей.

- В 19:45 незамедлительно к месту направлены подразделения МЧС России. В 20:04 по прибытию установлено, что происходит горение строений на площади 500 м2, - доложили о ситуации в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы сравнили пожар с адом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В региональном главке МЧС чрезвычайное происшествие сразу же взяли на особый контроль. Ахун и смотровая башня на вершине горы – сочинские достопримечательности, излюбленное место для отдыха как для местных жителей, так и у гостей курорта.

Рядом с башней раскинулись десятки торговых павильонов с сувенирами и многочисленные кафе с шашлыками и шаурмой. Огнем была охвачена площадь 500 кв метров.

- Выглядит, как настоящий ад, - ужасались люди, ставшие невольными свидетелями страшного зрелища.

Десятки людей потеряли работу и бизнес. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Ветер разносил искры вниз горы и спасатели боялись, что площадь возгорания увеличится и последствия пожара у башни Ахун в Сочи 14 декабря 2021 будут еще масштабней. Поэтому работали быстро и слаженно. Уже в 20.42, спустя час после прибытия на место, пожар удалось локализовать. В 20.55 огнеборцы доложили в оперативный штаб о ликвидации открытого горения.

Предварительно, в огне не пострадали люди, павильоны и кафе уже были закрыты на ночь. Но неизвестна судьба хаски-центра, расположенного в этих местах. Сотрудники питомника сейчас пытаются выяснить, живы ли животные, которые были заперты в вольерах.

Всего к ликвидации возгорания от МЧС России 28 человек личного состава и 8 единиц техники. Сейчас спасатели разбирают завалы и проливают конструкции.

Выгорела вся торговая площадь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

К месту ЧП начали приезжать владельцы сгоревших сувенирных лавок. Люди, потерявшие бизнес и понесшие большой ущерб, хотят знать, что стало причиной. На месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры, которые должны восстановить события вечера и выяснить, что привело к столь масштабному пожару. Последствия пожара у башни Ахун в Сочи 14 декабря 2021 держат на контроле и в администрации курорта.