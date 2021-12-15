«Сидим без света, воды и тепла»: жители одного из районов Краснодара замерзают зимой в своих домах

Жители СНТ устали от бесконечных аварий на электросетях

Жители садового товарищества Краснодара у хутора Ленина каждый год с тревогой ждут зиму. С холодами приходит их главная беда – начинаются регулярные отключения света. Без электричества им не приготовить еду, не согреть дома – у многих котлы работают только при наличии напряжения в сети. Как только гаснут лампочки, выключается и вода. Постоянное отсутствие света вносит хаос в размеренную жизнь – уроки с детьми делают при фонариках, ужин не подогреть, помыться или постирать тоже нельзя.

- Я шесть лет здесь живу, и ситуация не меняется. А сейчас все активно застраивается, и становится только хуже, - рассказывает «КП» - Кубань» председатель СНТ «Юбилейное» Ирина Лукаш. - Только в нашем садовом товариществе живет более 2000 человек, а весь массив дач – это уже небольшой поселок, около 10 тысяч человек. Среди них дети, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. И всем нужен свет для нормальной жизни. У нас есть дети, которые без электричества просто дышать не могут, они находятся на ИВЛ из-за болезни.

Когда в этом месте выдавали участки под дачи, никто и подумать не мог, что они превратятся в полноценное жилье для тысяч краснодарцев. Сейчас здесь можно прописываться, но по закону садоводы сами должны следить за своим хозяйством. Дороги, электрические сети и другие коммуникации – это их проблемы и их затраты. Но справиться с ними финансово люди просто не могут.

- Сейчас наши сети никто не обслуживает, хотя мы готовы передать их на безвозмездной основе «Россетям». Сначала они согласились. Есть даже протокол об этом, - говорит Ирина Лукаш. - Мы сделали оценку сетей и написали заявление на передачу. Но в мае пришел отказ, нужно менять столбы, исправлять другие дефекты, но у нас нет таких средств. При этом «ТНС Энерго Кубань» все потери вешает на нас, у нашего СНТ долгов перед ними на 4 миллиона рублей. У наших соседей и того больше.

Свет в садовом товариществе могут отключить на 12 часов – с самого утра до позднего вечера. Тогда жизнь в этих домах оказывается парализована на целый день. Но и при электричестве не всегда можно сделать все, что запланировал, из-за низкого напряжения.

Входящее напряжение в СНТ "Юбилейное". Фото: Ирина ЛУКАШ

- Я уже выкинула микроволновку и два утюга – электроприборы не тянут, - отмечает Ирина.

Последнее массовое отключение довело садоводов до отчаяния. Они записали эмоциональное видеообращение к главе и депутатам Краснодара с просьбой решить их проблему с электроснабжением.

- Мы сидим часами и днями без света, без воды, в холоде с маленькими детьми. У нас есть люди, которые без света не могут жить, - говорится на видео. - Извините меня, сколько это может продолжаться? Сколько мы будем это терпеть? Имейте совесть! Прекращайте этот беспредел! Мы хотим видеть здесь с администрации города Краснодара, представителей "ТНС Кубань", хотим очень с ними пообщаться по этому поводу. Потому что наше терпение закончилось.

На крик о помощи отреагировали в администрации Краснодара. Глава города Андрей Алексеенко поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК взять на контроль работу с ресурсниками, чтобы снизить количество аварий на инженерных сетях в садовых товариществах.

- У нас шквал обращений от жителей садоводческих товариществ по отключениям электроэнергии. Да, сети внутри СНТ - это частная собственность, но там живет огромное количество горожан. Департамент городского хозяйства и ТЭК – разберитесь и доложите, в чем была причина. Зимой это недопустимо. Будем решать, - сказал Андрей Алексеенко.

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