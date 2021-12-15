Почему следователям требуется разрешение, чтобы возбудить дело на «золотую судью» Елену Хахалеву

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

Елена Хахалева уже год, как не состоит в штате судей Краснодарского краевого суда. "Золотая судья" прошла все инстанции, чтобы удержать за собой кресло, но ей указали на дверь с официальной формулировкой "за дисциплинарный проступок".

Однако теперь, чтобы возбудить на экс-судью уголовное дело за мошенничество с использованием своего положения и служебный подлог, а именно эти статьи УК РФ фигурируют в официальной повестке, все же требуется разрешение Высшей квалификационной коллегии судей.

- 15 декабря состоится рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Елены Владимировны по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, - гласит сообщение на сайте органа.

Между тем, экс-судья с лета 2020 года лишена всех регалий и льгот. И давно уже, по слухам, живет в Грузии.

- Разрешение на возбуждение уголовного дела требуется спецсубъектам. По сути, Елена Хахалева перестала этим статусом обладать. Но объяснить, почему до сих пор требуется разрешение, чтобы возбудить против нее уголовное дело, могу только тем, что она продолжает обжаловать это решение ВККС, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат АБ "Правовой статус" Алексей Иванов.

Впрочем, в окружении бывшей судьи называют обращение главы Следкома формальностью.

- Судя по статьям, обвинение, скорее всего, касается получения оклада в период нахождения в отпуске, - рассказал "КП" - Кубань" источник в окружении бывшей судьи. - А в это время Хахалева была в статусе судьи.

Напомним, скандально известная судья из Краснодара Елена Хахалева, "прославившаяся" на всю страну непомерными расходами на свадьбу дочери, официально разжалована. 13 июля прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение прекратить досрочно ее полномочия. Несколько лет после того, как судья Хахалева веселилась с самыми дорогостоящими артистами российской эстрады, общественность пыталась привлечь ее то за левые доходы, то за поддельный диплом юриста. Но решающим в ее карьере, как бы мелко это ни звучало, стал вопрос трудовой дисциплины. Выяснилось, что не все судебные заседания судья посещала. Она просто просила коллег по составу отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала заработную плату.

Елена Хахалева предпринимала попытки сделать ход конем, опубликовав открытое письмо. Все происходящее судья назвала травлей и попыткой дискредитировать всю правоохранительную и судебную системы. Но отклика у коллег ее откровения не нашли. И даже, наоборот, как будто ускорили процесс расставания.

В Верховном суде ее жалобу оставили без удовлетворения. Но такое единство коллег стало для Хахалевой знаком, что ей нужно бежать из страны. Уголовное дело не заставило себя ждать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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