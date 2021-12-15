Семья мальчика, которому помог Моргенштерн, отдаст деньги другим больным детям

Семья собирала необходимую сумму на лечение 1,5 года. Фото: instagram.com/smailik_iluwa

Сбор для 3-летнего мальчика из Тимашевска шел долгих 1,5 года. У Илюши Худобы редкий генетический недуг - спинальная мышечная атрофия второго типа. При этом заболевании постепенно атрофируются мышцы, в том числе, отвечающие за дыхание. Но шанс купировать болезнь есть. Для этого требовалась космическая сумма денег - 168 миллионов рублей. Именно столько стоит укол препарата «Золгенсма».

Изначально сбор средств шел медленно. Прорыв произошел после того, как к сбору подключился Моргенштерн. Рэпер лично сделал несколько переводов на счета мальчика в сумме больше чем 10 млн рублей. А после сенсационных заявлений артиста всю сумму удалось собрать за пару месяцев. Алишер стал другом для Илюши.

11 ноября Илюше сделали спасительный укол. Эту дату теперь считают его вторым днем рождения. А недавно родители мальчика подвели итоги масштабного сбора. В Instagram-аккаунте семьи появился пост с финальным отчетом и информацией о том, куда средства были потрачены.

За весь период было собрано более 167 млн рублей. Большую часть средств отправляли обычные люди, которые прониклись историей ребенка. Более 1,6 млн рублей собрали фонды. При этом, как оказалось, вся сумма потрачена не была - укол оказался дешевле. После приобретения дорогостоящего лекарства на счету у ребенка осталось более 12 млн рублей.

- Часть из них будет зарезервирована за Ильей для покупки средств реабилитации и оплаты процедур в реабилитационных центрах, - указано в Instagram-аккаунте Ильи Худоба. - А оставшиеся средства будут распределены между другими сборами.

Это значит, что еще другие дети получат возможность собрать необходимую сумму на лечение.

Фото до и после укола «Золгенсма». Фото: instagram.com/smailik_iluwa

Сейчас Илюша Худоба проходит реабилитацию. Совсем скоро он сможет сам встать на ноги, но для этого требуется время. Тем не менее, семья ребенка не устает благодарить каждого, кто подарил их сыну шанс на жизнь.

- От всего сердца мы благодарим каждого из Вас за подаренную нашему Илюше жизнь! Мы никогда не забудем этого! - говорят родители мальчика.

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