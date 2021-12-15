В Сочи зацвела мимоза в середине декабря

Обычно, растение распускает свои цветы в феврале-марте. Фото: скриншот видео

Пользователи Сети активно обсуждают видео из Сочи, где автор ролика показывает цветущую мимозу в декабре.

– В это трудно поверить, но 14 декабря зацвела мимоза. Цветет, конечно, не все дерево, а некоторые побеги, – комментирует автор видео.

Цветение мимозы – явление нетипичное для декабря. Обычно, растение распускает свои цветы в феврале-марте.

– Не так давно было заметное похолодание. Растения приготовились к «зимней спячке». И сейчас на улице резко потеплело. Видимо, холод простимулировал произрастание цветков в Сочи, – рассказал «Комсомольской правде» – Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко, – К примеру, в Новороссийске сейчас цветут белоцветковый жасмин и розмарин. Это связано с глобальным потеплением.

Напомним, что в Сочи откроется «Тропа чувств». Туристический объект расположат на кордоне «Лаура».