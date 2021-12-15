Мэра Геленджика не лишат полномочий на год

Градоначальника собирались дисквалифицировать

Мэра Геленджика Алексея Богодистова не дисквалифицируют на год. Такое решение вынес Краснодарский краевой суд. Градоначальнику заменят наказание на штраф в три тысячи рублей.

- Краснодарский краевой суд постановил изменить решение Геленджикского районного суда в отношении главы курорта Алексея Богодистова. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей, - озвучил решение суд.

Напомним, с жалобой в апелляцию на решение Геленджикского районного суда градоначальник обратился, когда инстанция постановила отстранить его от исполнения обязанностей на год. Такое наказание суд курорта назначил Алексею Богодистову за невыполнение законных требований прокурора.

Грубо, мэр Геленджика не ответил на представление надзорного ведомства и не устранил нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе. И за это чуть не поплатился должностью.

- Оснований для дисквалификации не нашлось, продолжаем работу. При этом все представления надзорного ведомства, как и раньше, будут отрабатываться с учетом действующего законодательства. Не все можно выполнить сиюминутно — есть нормы, которые влияют на сроки исполнения предписаний, - пояснил Алексей Богодистов, выйдя из зала суда.

Градоначальник объяснил свою позицию в суде. Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Приоритетной для себя он назвал работу над генеральным планом Геленджика.