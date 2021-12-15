«Каждая проданная открытка - знак, что мы еще живы»: как девушка-аутист спасла мать от коронавируса

Яна Бяхова и ее дочь Маша

Яне Бяховой из Краснодара 47 лет. Она работает преподавателем по английскому языку. Сейчас ведет занятия онлайн, по Интернету. В декабре 2021 года Яна попала в больницу - у нее было предынсультное состояние. После выписки на женщину обрушилось еще одной несчастье. Из-за ослабленного иммунитета она подхватила коронавирус. Заболела серьезно: высокая температура, сильный кашель, боль в суставах, полная потеря обоняния.

- Тогда еще не было вакцины, поэтому я была не привита, - рассказывает “КП”-Кубань” Яна Бяхова. - Но как только такая возможно появилась, я сразу же пошла и поставила прививку. Я не хочу снова заболеть. Это очень страшный и опасный вирус.

Автопортрет Яны Бяховой, сделанный ее дочкой

Яна лечилась дома. Работать женщина не могла, поэтому денег на дорогостоящие лекарства у нее не было. Из лап смертельно опасного вируса Яну буквально вытащила ее 21-летняя дочь Маша. Девушка начала рисовать открытки и продавать их. Сама она тоже заразилась коронавирусом, но болезнь протекала в более легкой форме.

Маша начала рисовать с детства

- Из-за коронавируса у меня сильно пострадали легкие. Не было никаких сил работать, - вспоминает Яна. - Я не могла вести занятия, а это - мой единственный способ заработка. В тот момент Маша почувствовала ответственность за мою жизнь и придумала эту идею с открытками. Мы опубликовали посты в Инстаграме, рассказали людям, что у нас можно заказать поздравительные карточки. А выслать их мы пообещали после того, как победим коронавирус.

На заработанные деньги Маша купила лекарства для своей мамы. Фото: artlife.marie

Сначала на эти объявления откликались только друзья и знакомые, а потом начали обращать внимание и другие люди. Заказы поступали практически каждый день. Все дело в том, что открытки у Маши - особенные. Как и она сама. Девушка родилась с аутизмом.

- Маруся (так Яна ласково называет дочь - Авт.) пишет картины небыстро, она очень внимательно относится к деталям, - рассказывает женщина. - Иногда может по полдня работать над одним элементом, - даже самым, на наш взгляд, незначительным.

Маша пишет картины в тишине

Увлекаться рисованием Маша начала еще с детства. Сначала она изображала персонажей любимых мультфильмов, потом начала создавать иллюстрации к рассказам, которые придумывала на занятиях у логопеда. А сегодня девушка пишет целые полотна. В их основе - ее собственные истории и мотивы. Но встречаются в коллекции у юной художницы и полотна с живописными пейзажами - полями и горами.

- Все свои картины Маша рисует не дома, а в специальных студиях и мастерских, созданных специально для людей с аутизмом. Все дело в том, что ей нужна тишина, мягкая и спокойная обстановка. Ей важно чувствовать себя в безопасности, - рассказывает мама девушки. - Во время творческого процесса она любит слушать музыку, ей это помогает настроиться на работу.

Картина, созданная Машей

Сегодня Маша продолжает рисовать картины и продавать открытки. Покупатели находятся небыстро, но талантливую девушку это ничуть не останавливает. Сейчас она работает над созданием серии картин, в центре которой - ее собственный замысел.

Маша продолжает рисовать открытки и продавать их. Фото: artlife.marie

- Машины открытки нас очень спасли год назад, когда я болела коронавирусом. Я уже не помню, сколько открыток она продала. Но мы радовались каждой копейке, - признается Яна. - Каждая проданная карточка была для нас знаком того, что у нас есть еще один день на жизнь.

Сегодня художница работает над созданием собственной серии картин

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