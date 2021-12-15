Мечтаете о собственной квартире в новом доме?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru
На вопросы читателей отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Кочнев Сергей Вячеславович.
Чем отличаются новостройки разных классов?
Действительно, деление новостроек на классы - это не рекламный трюк. И отличие квартир разных классов не только в цене. Разберемся, чем отличаются квартиры эконом-, комфорт-, бизнес-класса и элитное жилье.
Новостройки эконом-класса
Архитектура и благоустройство придомовой территории стандартные. Дома строятся по типовым проектам. Планировки тоже типовые.
Отделка стандартная или черновая.
Высота потолков не больше 2,7 м.
Общая площадь однокомнатной квартиры - от 28 кв. м, «двушки» - от 44, трехкомнатной - от 56, четырехкомнатной - от 70. Площадь кухни не более 8 кв. м.
Предусмотрены нежилые площади, в которых могут открыться магазины, салоны красоты и другие организации. Паркинг организуется, согласно требованиям Генплана.
Новостройки комфорт-класса
Строительство по усовершенствованным типовым проектам или индивидуальным. Двор может быть огорожен, проведено общее озеленение придомовой территории.
Отделка улучшенная или черновая.
Потолки выше, чем в домах эконом-класса. Комнаты изолированы. Предусмотрены кладовые и большие балконы.
Площадь «однушки» - от 34 кв. м (студии - от 28), двухкомнатной - от 50, трехкомнатной - от 65, четырехкомнатной - от 85. Площадь кухни - от 8 кв. м.
Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru
Аналогично эконом-классу, предусмотрены нежилые площади, в которых могут открыться магазины, салоны красоты и другие организации. Паркинг организуется, согласно требованиям Генплана.
Новостройки бизнес-класса
Дома возводятся только по индивидуальным проектам. Придомовая территория благоустроена и огорожена, может быть ландшафтный дизайн. В подъездах дежурят консьержи, на территории находятся посты служб охраны.
Отделка черновая или улучшенная под ключ.
Высота потолков - от 2,75 м.
Площадь «однушки» - от 45 кв. м, «двушки» - от 65, «трешки» - от 85, четырехкомнатные - от 120 кв. м. Площадь кухни - от 12 м. В квартирах с двумя комнатами и более предусмотрено не меньше двух санузлов. Могут быть нестандартные двухуровневые квартиры и пентхаусы.
В проектах бизнес-класса обязательно наличие инфраструктуры, часто пользоваться услугами могут только жильцы и их гости.
Элитное жилье
Возводится по авторскому решению от известного архитектора. Для украшения дворов используют малые архитектурные формы, при доме имеется собственная служба охраны, работают камеры видеонаблюдения.
Отделка эксклюзивная либо с отделкой под чистовую - с шумоизоляцией и проводкой.
Потолки не ниже 3 м.
Площадь студии начинается от 60 кв. м, двухкомнатной квартиры - от 80, трехкомнатной - от 120, четырехкомнатной - от 250 кв. м. Площадь кухни - от 20 кв. Квартиры часто продаются со свободной планировкой, во всех квартирах не менее двух санузлов, есть террасы.
Широкая инфраструктура, посторонние получают к ней доступ только по клубным картам.
В следующих статьях продолжим отвечать на вопросы читателей.