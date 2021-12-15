«Боялся, что уволят»: житель Краснодарского края убил казачьего атамана из-за проблем с работой

Житель Кубани нанес смертельные ранения атаману. Фото: Василий ВАХРИН

Убийство атамана из Ставропольского края не могли раскрыть более 10 лет. Мужчину застрелили в собственном автомобиле зимой 2007 года у Дворца культуры в городе Новоалександровске. Неизвестный дважды пустил ему пулю в голову и скрылся. От полученных ранений казак скончался в больнице.

- Более 10 лет убийство оставалось нераскрытым по причине его совершения в условиях неочевидности, что представляло особую сложность его расследования. Только в июне 2020 года установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, - рассказала прокурор Главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Как выяснили следователи, стрелял в атамана житель Краснодарского края. Он работал контролером на центральном рынке в Новоалександровске и боялся, что его уволят. Поэтому взял в руки оружие.

- Он обвиняется в убийстве и незаконном ношении огнестрельного оружия, - отметили в Генпрокуратуре.

В скором времени уголовное дело будет направлено в Новоалександровский районный суд Ставропольского края. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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