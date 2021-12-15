«Средний заработок водителей вырос»: «Яндекс.Такси» прокомментировало забастовки шоферов в Анапе

В Анапе таксисты потребовали изменить систему оплаты труда Фото: Иван МАКЕЕВ

В Анапе несколько десятков водителей такси вышли на забастовки. Автомобили заняли парковку около одного из торговых центров курорта. Таким образом, таксисты решили привлечь внимание к условиям сотрудничества с «Яндекс.Такси». По словам этих водителей, агрегатор постоянно игнорирует их обращения, поднимая свою комиссию и снижая минимальную стоимость поездки на такси. Активисты утверждают, что в таких условиях работать просто невыгодно и они вышли на забастовку, требуя смены системы оплаты труда.

Между тем, другие водители такси с ними не согласны, и в соцсетях немало жалоб на "забастовщиков".

"Порой просто блокируют заказы и не дают работать", "Делайте че хотите, только других людей не трогайте и не мешайте им работать делая ложные вызовы", "Из-за таких людей которые постоянно чем то недовольны и не ценится работа таксиста, это ужасно раздражает. я в такси 10 лет, меня все устраивает, абсолютно" - пишут водители.

Многие водители не согласны с бастующими

К тому же, конец декабря - самый "жирный" сезон для таксистов. Во время предновогодней суеты многие автовладельцы работают даже дольше обычного, чтобы успеть взять как можно больше заказов.

«Комсомольская правда» - Кубань» обратилась за комментарием в сервис, чтобы прояснить ситуацию.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» "КП" сообщили, что сервис в городах работает в штатном режиме, а водители выходят на линию и выполняют заказы:

- В Анапе сервис продолжает работать без изменений, водители выходят на линию и выполняют заказы. Пользователи могут увидеть это, вызвав такси через приложение Яндекс Go из любой точки города. Сейчас спрос на такси соответствует текущему сезону и погодным условиям. И несмотря на межсезонье в курортном городе, средний заработок водителей в сравнении с прошлым годом вырос.

Водители Анапы сейчас зарабатывают в среднем 300 рублей в час в тарифе "Эконом". Это возможно благодаря большому потоку заказов: довозя своего пассажира до места назначения, водитель как правило тут же получает новый заказ неподалеку.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А вот, что говорит один из активистов Анапы.

- Что в Анапе с такси? Все хорошо, здесь местные диспетчерские работают, представлены и другие известные сервисы, в том числе «Яндекс». По ценам все более чем доступно. Минимальная поездка обойдется в 70 рублей. Из одного конца города в другой вас рублей за 150 довезут. Конечно, цены в курортный сезон и зимний отличаются, но, знаете, разница несущественная, - говорит мужчина. - Приезжают машины в течение 1-2 минуты. В часы пик немного надо подождать — 5-10 минут. Никакой проблемы с вызовом такси в Анапе нет. Самое главное, не ловите машины, стоя на бордюре. Вот там уж вас точно обдерут до нитки. Соглашайтесь на поездку только по счетчику, либо, чтобы водитель заранее просчитал вам конечную цену по приложению.