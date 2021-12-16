Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 декабря 2021 года: заболел двухмесячный младенец

В ковидных госпиталях Кубани скончались 25 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки на Кубани COVID-19 выявили у 687 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в краевом центре – 263 краснодарца получили положительные тесты. Среди заболевших двухмесячный младенец, которых подхватил инфекцию в семейном очаге от старших родственников.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона в тяжелом состоянии на ИВЛ 106 жителей, на ЭКМО – 8. Скончались 25 пациентов.

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