ГК «ОТЭКО» вложит 100 млн рублей в развитие инфраструктуры Таманского полуострова

Фото: пресс-служба администрации муниципального образования Темрюкский район.

В порту Тамань прошел круглый стол с участием сотрудников Группы компаний «ОТЭКО», экологических активистов, депутатов сельского и районного советов, представителями общественности. На заседании, которое провел член Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Артем Голубов, обсудили вопросы развития промышленного потенциала Таманского полуострова, создания социальной инфраструктуры и сохранения экологии.

- Краснодарский край – наш общий дом, мы должны помогать друг другу делать регион более и более комфортным для жизни, при этом раскрывать не только его рекреационный, но и промышленный потенциал. Создание крупного предприятия даст импульс развитию Таманского сельского поселения, - обратил внимание Артем Голубов. - Отдельное спасибо хочу сказать своим коллегам-общественникам за неравнодушие и внимание к сложным вопросам, требующим детального рассмотрения. Благодарю "ОТЭКО" за развернутые ответы на эти вопросы и стремление к конструктивному диалогу с жителями при деятельном участии администрации и Совета депутатов Темрюкского района.

Фото: пресс-служба администрации муниципального образования Темрюкский район.

На круглом столе, в котором также принимали участие члены общественных организаций «Экологическое содружество», «Зеленый патруль», «Чистая Тамань» и «Чистый воздух Тамани», обсудили, в том числе, экологическую политику "ОТЭКО". Представители компании ответили на комментарии активистов к материалам Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Отдельно проговорили проекты развития социальной инфраструктуры в следующем году. Всего, согласно планам компании, на проектно-изыскательные работы и ремонт участка дороги Тамань – Волна, установку датчиков мониторинга качества воздуха, программу восстановления лесов, покупку автоматической дробилки дров для местных жителей и другие проекты планируется выделить порядка 100 млн рублей.

Фото: пресс-служба администрации муниципального образования Темрюкский район.

- В 2022 году мы запланировали установить в Таманском сельском поселении датчики контроля качества воздуха с выводом показателей на табло и, по возможности, на веб-страницу. Это дополнительный контроль эффективности наших мер экологической безопасности – датчики будут обслуживаться и поверяться независимой лабораторией. Такая потребность обозначена жителями, и компания считает ее очень важной, - комментирует инициативы директор Таманского терминала навалочных грузов Анатолий Лазарев. – На реализацию данного проекта «ОТЭКО» выделит в следующем году до 25 млн рублей.

Размер бюджета социально значимых программ, добавили представители компании, будет расти вместе с увеличением объемов перевалки грузов в порту Тамань: чем больше терминалы выходят на проектную мощность, а их загрузка всё больше растёт, тем масштабнее социальная политика.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ОТЭКО» — крупнейший частный инвестор в портово-промышленную инфраструктуру Юга России. Усилиями компании на Черноморском побережье Краснодарского края в порту Тамань создан и работает экспортный хаб мирового уровня.

В составе кластера "ОТЭКО" действуют два морских терминала: Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн тонн/год и Таманский терминал навалочных грузов проектной мощностью 72 млн тонн/год. Терминалы "ОТЭКО" в порту Тамань могут принимать суда дедвейтом до 220 тыс. тонн – самые большие суда, способные проходить через Босфорский пролив. "ОТЭКО" обеспечивает российским экспортерам доступ на рынки Южной Европы, ближнего Востока, Африки и Азии.

ОТЭКО – один из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края. В компании работает около 10 тыс. сотрудников, из них более 80% – жители края.