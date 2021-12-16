«С Божьей помощью!»: Футболист «Краснодара» записал трогательное видео для больного раком кадета

Футболист поддержал мальчика, записав трогательное видео.
Футболист «Краснодара» записал трогательное видео для больного раком кадета Артема Васильева. 12-летний мальчик учится в президентском училище. С первых дней юноша проявлял активность, но недавно участие в соревнованиях пришлось отложить. У ребенка диагностировали остеосаркому бедренной кости. Это онкологическое заболевание, которое нередко находят у подростков.
- Иногда остеосаркома возникает после травмы, и пациент или его родители считают, что именно травма спровоцировала опухоль, - говорят медики. - Прогноз зависит также от местонахождения опухоли и возможности ее полного хирургического удаления.
Чтобы справиться с недугом, Артему предстоит пройти химиотерапию, потребуется и операция. Сейчас мальчик проходит необходимое обследование в больнице. Лечение будет долгим, но оно должно помочь ребенку.
В этот непростой период Артем не остался без поддержки. Помимо семьи, захотели помочь и его товарищи. Они записали песню и даже сняли клип на нее на крыльце родного училища. Буквально за пару дней ролик разошелся по соцсетям - в итоге добрые пожелания мальчику стали приходить из училищ в разных уголках страны.
Отреагировал на новость о болезни мальчика и футболист «Краснодара» Юрий Газинский. Он не смог остаться безучастным, потому тоже записал трогательное видео для мальчика.
В коротком ролике полузащитник пожелал Артему терпения и сил, а также призвал не сдаваться.
- Пожелать хотим, прежде всего, здоровья, - обратился футболист к кадету. - Держись, крепись, уверен, что ты справишься со всем. Ты - мужчина! Все будет хорошо, с Божьей помощью! Мы верим в тебя, удачи, Артем.
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