В Краснодаре водитель маршрутки высадил пассажиров из-за просьбы не курить в салоне

Водителя уже отстранили от работы Фото: кадр из видео

Конфликты в общественном транспорте – дело привычное. Не раз перепалки возникали между пассажирами и водителем. Но такие ссоры чаще всего оканчивались испорченным настроением.

Однако в инциденте, который произошел накануне в краснодарском автобусе, водитель пошел на крайние меры. На просьбы пассажиров не курить в салоне мужчина остановил транспорт по маршруту № 11 и высадил всех людей.

Пассажиры записали на видео поступок сотрудника, который паркует пустой автобус на ближайшей остановке и, вернувшись в салон, едет дальше порожняком.

- Человек высадил всех из маршрутки. Не хотели, чтобы он курил, начал скандалить, - с возмущением комментируют пассажиры, с удивлением смотрящие на то, как автобус трогается с места с пустым салоном.

В администрации Краснодара прокомментировали странный поступок водителя.

- По факту этого грубого нарушения перевозчик отстранил водителя от работы. Сегодня водитель вызван для дачи пояснений. Также перевозчик сообщил, что намерен уволить этого водителя, так как это не первое нарушение с его стороны, - сообщили в пресс-службе мэрии.

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