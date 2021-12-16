Яна Поплавская напала на невестку, которую с позором изгнала из семьи

Яна Поплавская.

Чужая семья – потемки. Но к известным персонам всегда приковано пристальное внимание. Потому скрыть какой-то разлад звездам практически невозможно. Как оказалось, не все гладко было у сына актрисы Яны Поплавской. Не так давно стало известно о том, что брак молодого человека дал трещину.

Как сообщает kp.ru, Никита развелся со своей супругой Лерой. Причем в загс он пошел буквально через месяц после свадебного торжества. После такого неприятного окончания стали появляться слухи - мол, на этом решении настояла Яна Поплавская. После того как они стали активно муссироваться, актриса высказалась на этот счет.

- Все так набросились на эту тему, хотя этот развод состоялся еще три года назад, - сказала артистка.

По ее словам, Никита пошел работать в огромную компанию, занимающуюся строительством метро по всей Москве. Там он и встретил свою любовь.

- Я предостерегала его от этой работы, ведь он творческий человек, это совсем не его. Но он взрослый и делает выбор сам, - продолжала актриса.

Как отметила Поплавская, она действительно вмешивалась в отношения отпрыска и предлагала ему перед свадьбой чуть обождать, не делать поспешных решений. Все же связать себя узами брака - ответственный шаг.

- Не ты ли мне говорила, что если любишь женщину, то нужно делать предложение и жениться? — ответил ей наследник.

После этого состоялась свадьба. Актриса видела своего сына счастливым, радовалась, как любая мать.

- Теперь мне кажется, что девочка совершила прагматичный шаг, — поведала Яна. - Известные родители — это удобно. Значит, будут содержать семью во всех желаниях и проявлениях.