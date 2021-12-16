Продукты в один клик: пробую на себе новый сервис доставки в Краснодаре

С началом рабочей недели времени на походы в магазин за продуктами практически не остается: уезжаешь из дома рано утром, возвращаешься - поздно вечером. На магазины не остается сил. Да и к тому же так не хочется стоять в длинных очередях, которые начали образовываться в гипермаркетах за месяц до Нового года. А без еды далеко не уедешь - нужно пополнять запасы свежими продуктами.

Выход в такой ситуации - сервисы по доставке продуктов на дом. В Краснодаре их много - можно заказать доставку из обычных супермаркетов или гипермаркетов. В первом случае заказ привезут через час, во втором - более чем через два. Решила воспользоваться новым сервисом Яндекс.Маркет по быстрой доставке продуктов от 10 минут. В краевой столице он появился совсем недавно. Открываю приложение Яндекс.Маркет. Это маркетплейс, где, помимо продуктов с быстрой доставкой, можно еще купить технику, товары для дома, книги, косметику - в общем, много всего.

Я.Маркет дарит скидку - 30% на первый заказ

Интерфейс - понятный, чтобы найти продукты, нужно кликнуть на кнопку «Продукты». Первым делом взгляд упал на цены. Они изрядно обрадовали. Многие товары стоят дешевле, чем в других сервисах.

Собрать продуктовую корзину на неделю можно буквально за несколько минут. Все товары в приложении распределены по категориям - прямо как в настоящем магазине: готовая еда, овощной прилавок, булочная, молочный прилавок, сладкое и снеки, мясо, птица, рыба, бакалея и многие другие. Выбор не как в гипермаркете, но все самое нужное здесь есть. По ощущениям зачастую в каком-нибудь магазине у дома выбор куда меньше.

В Яндекс.Маркете все товары распределены по категориям

Я взяла стандартный набор: филе индейки, сыр, молочную продукцию (молоко, сметану, творог), рыбу, фрукты, овощи, зелень и полезные сладости. Все вместе вышло на 1800 рублей. Но Яндекс.Маркет предоставил неплохую скидку - 30% на первую покупку. В итоге продукты вышли на 1200 рублей. Это дешевле, чем в обычном гипермаркете.

Продуктовая корзина вышла на 1267 рублей

Переходим к оплате. Нажимаем на вкладку «корзина» и дальше на желтую кнопку «оплатить». После этого произойдет списание средств. Важно отметить, что оплатить наличными не получится, но это неудивительно - так везде.

После этого на экране будет отображаться путь доставки: от сбора продуктов до прибытия курьера. Все четко и подробно. Доставка продуктов приходит достаточно быстро. Прошло менее 20 минут - и пакет с продуктами был в моей квартире.

Когда курьер подъезжал к дому, он позвонил и предупредил об этом. Поскольку у меня отсутствует домофон, мне приходится всегда выходить на улицу и забирать доставленные продукты из рук курьера. Но молодой человек, который привез мой заказ из Яндекс.Маркета, предложил помочь мне и донести тяжелые пакеты до квартиры. Отказаться от такого я, конечно же, не могла.

Курьер с заказом из Яндекс.Маркета

- Давно работаете? - спрашиваю его я, пока мы поднимаемся на лифте.

- Нет, всего два дня, - с улыбкой отвечает он. - Но доставок много - продукты и другие товары заказывают постоянно. Спрос - высокий.

Продукты привезли за 15 минут

- Вы только по домам возите еду? - спрашиваю я.

- Нет, у нас еще можно заказать и доставку полноценных обедов в офис, - рассказывает мне общительный курьер.

Эта идея мне понравилась. Выйти в обед из офиса иногда не получается, а подкрепиться чем-нибудь горячим и свежим хочется. На следующий день решила воспользоваться этой функцией.

Принцип заказа оказался таким же: зашла в приложение Яндекс.Маркет, выбрала вкладку «Продукты» и затем кликнула на вкладку «Готовая еда».

Передо мной открылся огромный список блюд. Здесь и салаты, и сэндвичи, и супы, и второе.

Если нажать на блюдо, можно прочесть его состав и количество калорий (меня, как человека худеющего, это, несомненно, порадовало). Такое редко где найдешь.

На обед я выбрала куриный бульон, а моя коллега решила заказать пасту «Неро» с курицей - это такие черные спагетти с куриным филе в нежно-сливочном соусе. Добавили выбранные блюда в «корзину» и перешли к оформлению заказа. За обед с доставкой заплатили всего 318 рублей. В каком-нибудь заведении пришлось бы отдать намного больше. Еду привезли буквально за 10 минут.

Блюда были в герметичных упаковках. Нам оставалось их только разогреть в микроволновке. Обед выдался вкусным и сытным!

Еду привозят в герметичных упаковках. Остается только разогреть

Еще нас удивило, что здесь можно заказать кофе - латте, капучино, эспрессо. И цены на напитки куда ниже, чем в кофейнях: за большой стакан - 160 рублей. В заведениях такой объем стоит около 200 рублей. Но кофе мы решили взять в другой раз.

В Яндекс.Маркете можно заказать свежий кофе

На этом мой эксперимент закончился. Он выдался успешным: с помощью одного приложения я смогла запастись едой на неделю, пообедать, не выходя из офиса. Все заказы приходили быстро и в хорошем качестве. Все остались довольны.