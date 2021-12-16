«Мы носим пациентов на руках»: дневник спасателя, который уже полгода работает санитаром в «красной зоне»

Алексей Ефремов полгода работает в ковидном госпитале Новороссийска. Фото: личный архив героя

Рабочий день санитара «красной зоны» Алексея Ефремова начинается в 8 часов утра. Несколько минут на переодевание, и сразу к пациентам. Отвезти на КТ, помочь в перевозке больных, уложить поудобнее на койке. Там, где нужна тяжелая мужская работа, вызывают санитара. Приходится даже носить на руках тяжелобольных пациентов. Алексей привык к нештатным ситуациям, до больницы он работал в спасательном отряде Новороссийска, но весной решил уйти оттуда.

Раньше Алексей работал в новороссийском спасательном отряде. Фото: личный архив героя

- Срочно понадобились деньги, родился ребенок, накопились долги, - рассказал «КП»-Кубань Алексей Ефремов. – Сюда нужны были люди физически выносливые и стрессоустойчивые, и я пошел.

О «красной зоне», как и о ковиде, 39-летний Алексей знал только из выпусков новостей, хотя в стране уже вовсю шла борьба с инфекцией. Мужчину и его семью, к счастью, эта болезнь обошла стороной. Только попав в госпиталь, он понял, насколько опасно это заболевание, и как оно способно в один момент превратить здорового человека в абсолютно беспомощного.

- Меня это удивило. Мы же к этой болезни относились как – «ну ковид и ковид», кто-то говорил – выдумка, не верили, - вспоминает Алексей. - А когда я пришел в госпиталь, я сразу во все поверил и увидел своими глазами, как это все происходит, и как бедные люди мучаются. Я убедился, что это далеко не обычный грипп. Эта инфекция забирает людей чаще. От осознания того, что работаешь в «красной зоне» становится страшно, он не проходит даже сейчас. Боишься, что принесешь инфекцию домой, а там дети, жена. Мой коллега, с которым мы начинали работать, продержался только месяц, а потом ушел. Потому что страх за семью очень большой.

Рабочий день Алексея начинается в 8 утра. Фото: личный архив героя

Алексей признается, что за полгода на койки попадали его друзья, соседи, знакомые. Многие из них выбирались из лап болезни, кто-то не смог.

- Очень тяжело видеть, как болеют люди. Печально, когда молодые уходят. Мой друг здесь умер, скоро будет 40 дней. Вроде шел на поправку, но за два дня все изменилось, - делится Алексей. –Мне непонятно до сих пор, как инфекция действует на организм. Кто-то сгорает быстро, а кто-то долго борется. Но чаще всего спасаются те, кто слушает рекомендации медиков. У нас был пациент, пролежал около месяца. Сначала он не воспринимал советы врачей всерьез, ему говорили, но он не слушал. Но после того, как ему стало хуже, он даже не шевелился, «прирос» к подушке и выздоровел. Он делал все, что от него требовали.

Пациенты ковидного госпиталя заметно помолодели в последнее время, признается Алексей. Люди средних лет зачастую отказываются вакцинироваться, а потом оказываются на ИВЛ. Больничные стены полностью меняют их отношение к прививкам. Антиваксерные настроения разом улетучиваются - жить хочется всем.

- За полгода работы я не видел ни одного привитого, который бы скончался. С непривитыми совершенно другая картина. Те, кто вылечился и уезжает из больницы домой корят себя за то, что не сделали прививку вовремя. Говорят, что начитались глупостей в соцсетях. Второй раз они не хотят пережить то, что с ними делал коронавирус. Многие помимо поражения легких пациенты переживают панические атаки. Люди боятся, не хотят ничего. Была одна женщина, которая отказывалась лечения. Я зашел к ней, пообщался, она согласилась. Просто при ковиде возникает кислородное голодание, и это все действует на психику. Плюс надо лежать и не двигаться, никуда не выходить, людям надевают памперс. Это морально очень тяжело. Но это необходимые условия для скорейшего выздоровления. Есть те, кто пытались убежать. Но далеко они не могут уйти из-за бешенной слабости. За ними даже бежать не надо, просто разворачиваешь и ведешь в палату, - рассказывает Алексей.

Санитары выполняют самую тяжелую работу госпитале. Фото: личный архив героя

Санитара Ефремова пациенты узнают по зеленому костюму и голосу. Они не видят его лицо, скрытое под маской, на улице пройдут мимо и даже не узнают. Но уже сейчас он получает благодарности от переболевших, ведь многих он носит буквально на руках.

- Женщину сопровождал домой после госпиталя. У нее было очень больше поражение, она лежала в больнице три месяца и очень ослабла, ковид ее измучил. До третьего этажа она не смогла подняться, силы покинули ее сразу. Я ее поднял до квартиры, по-другому просто было нельзя. В госпитале мы тоже носим на руках пациентов, перекладываем на носилки, переворачиваем на кроватях, делаем все, чтобы им было легче переносить болезнь, - говорит Алексей.

Новый год Алексей Ефремов встретит не с родными. Всю праздничную ночь он будет работать в госпитале. Под бой курантов он, скорее всего, загадает, чтобы в 2022 году коронавирус перестал бушевать и никого больше не забирал.