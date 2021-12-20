Сахарный потенциал Кубани

За пять лет каждое из предприятий увеличило объемы производства. Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

Сегодня успешность и прибыльность любой компании практически невозможно представить без технического переоснащения. Не в последнюю очередь это касается и агропромышленного комплекса. Да, Кубань всегда гордилась своей пищевой переработкой, однако годы идут, и важно, чтобы былые заслуги и производственный опыт дополнялись инвестициями и модернизацией. И такие примеры в Краснодарском крае есть – например, благодаря концерну «Покровский» планомерно увеличивают свои мощности сразу три знаковых для региона предприятия – АО «Каневсксахар», ООО «Тимашевский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский».

Одной из стратегических задач является повышение качества продукции. Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

Время рекордов

В 2020 году концерн «Покровский» завершил пятилетний этап реконструкции сахарных заводов. Общий объем инвестиций, вложенных в модернизацию и техническое переоснащение трех предприятий, составил более 4,2 млрд рублей. Сейчас сахарные заводы Концерна способны перерабатывать более 2 млн тонн свеклы в год (17 тыс. тонн в сутки), их совокупные производственные мощности составляют более 300 тыс. тонн сахара. Благодаря этому заводы ежегодно улучшают свои показатели. К примеру, для Тимашевского сахарного завода 2021 год стал лучшим за последние пять лет. По словам управляющего Андрея Посохова, установленное в результате модернизации новое высокопроизводительное оборудование позволило предприятию перерабатывать в сутки в среднем – 6,25 тысячи тонн свекловичного корня, а в периоды максимальной загрузки – до 7 тыс. тонн. В целом за текущий сезон завод переработал более 689 тысяч тонн свеклы и произвел почти 75 тысяч тонн сахара.

— Свеклу в этом году нам везли сельхозпредприятия Тимашевского, Калининского, Брюховецкого, Приморско-Ахтарского районов и впервые за последних два года — Красноармейского. География поставок увеличилась благодаря условиям приемки сладкого корня, четкому процессу разгрузки, не образуется очередь перед воротами завода, - рассказал Андрей Посохов.

На предприятиях выпускают не только сахар, но и патоку и гранулированный жом

Не отстают и другие предприятия, по тем же причинам – грамотное управление и техническое переоснащение. На СК «Курганинский» переработали 470 тысяч тонн свеклы и произвели 50,5 тысячи тонн сахара. Наращивая количество, комбинат уделяет внимание и качеству продукции: благодаря закупке нового оборудования предприятие начало выпускать сахар повышенной чистоты, соответствующий категориям «Экстра» и ТС 1. А рекордсменом стал «Каневсксахар», который переработал в этом году 729,5 тысячи тонн свеклы и произвел 80 тысяч тонн сахара. При этом помимо сахара заводы концерна выпускают свекловичную мелассу (патоку) и гранулированный жом. Показатели по этим направлениям тоже растут: в 2021 году было произведено 76,5 тысячи тонн патоки и 72 тысячи тонн жома.

На каждом из этапов производства ведется контроль качества. Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

По данным Союза сахаропроизводителей России, из 30 действующих сегодня агрохолдингов, которые владеют сахарными заводами в стране, «Покровский» занимает 6-е место по объемам производства (137,5 тысячи тонн по итогам производственного сезона 2020/2021). В этом сезоне заводы концерна произвели уже 205 тысяч тонн сахара.

На шаг впереди

Инвестиции и модернизация, несомненно, важны, считают в «Покровском», но стабильность сахарной группы концерна обеспечивают также грамотное управление и выверенная стратегия развития предприятий. К примеру, по прогнозам аналитиков, в России ожидается сокращение производства сахарной свеклы, поэтому ГК «Концерн Покровский» в 2021 году приступила ко второму этапу стратегии развития сахарного направления бизнеса: посевные площади под сахарной свеклой в этом сезоне были увеличены до 26,8 тыс. гектаров. Своевременная реакция на ситуацию в отрасли позволила промышленным предприятиям, входящим в группу компаний, не снижать объемы производства, а наоборот, активно наращивать мощности по переработке свеклы.

«В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы в 2021 году мы расширили на 30% посевные площади под этой культурой. Это позволило концерну сократить зависимость от волатильности цен на рынке и увеличить загрузку сахарных заводов собственным сырьем с 50% до 80%, а по экспортным позициям – патоке и жому – до 100%. К этому мы планомерно шли несколько лет: реконструировали предприятия, меняли севооборот, использовали все современные агротехнологии для увеличения урожайности. Сейчас сахарная группа – один из флагманов концерна на продовольственном рынке. В текущем сезоне наши заводы переработали 1,9 млн тонн свеклы, из которой свой урожай - 1,6 млн тонн», - рассказал управляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» Станислав Кашуба.

Заводы оснащают современным оборудованием мирового уровня. Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

Новатор агробизнеса

В основе долговременной стратегии развития сахарной группы концерна лежат два вектора: снижение зависимости предприятий от внешних факторов и формирование внутренних резервов для стабильной работы.

«Помимо технического перевооружения и расширения посевных площадей, концерн внедряет инновационные агротехнологии на свои поля и использует ведущие научные разработки для увеличения урожайности сахарной свеклы. В 2021 году были закуплены системы автоматического вождения компании Trimble — мирового лидера в области технологий автопилотирования, на сумму 50 млн рублей. Благодаря их использованию в посевной кампании Концерн получил на своих полях идеально ровные посевы сахарной свеклы, что значительно облегчило процессы обработки и сбора урожая, а также позволило сократить потери при уборке на 10 %», - добавил директор по развитию ГК «Концерн «Покровский» Михаил Пак.

Среди агрохолдингов, владеющих сахарными заводами в стране, «Покровский» занимает 6 место по объемам производства

Кроме того, более 1000 га было выделено под новую технологию КОНВИЗО. Это инновационная система контроля сорной растительности в посевах, которая стала результатом совместной работы производителя семян сахарной свеклы KWS и производителя средств защиты растений Bayer. По данным KWS, ГК «Концерн «Покровский» первой в России посеяла семена по новой технологии, в дальнейшем к эксперименту присоединились и другие агрохолдинги. Как пояснили в группе компаний, анализ урожайности показал высокую эффективность новой технологии — прибавка урожая сахарной свеклы составила от 30 до 50 центнеров с гектара, при этом в два раза сократилось количество необходимых обработок.

Сегодня предприятия являются частью крупного концерна, готового вкладывать средства в их развитие. Фото предоставлено пресс-службой Концерна «Покровский».

Таким образом, знаковые кубанские заводы сегодня являются частью большого и важного процесса, который подразумевает модернизацию, внедрение инноваций, а также выстраивание надежной производственной цепочки внутри концерна «Покровский».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 4,2 млрд рублей инвестировал концерн «Покровский» в развитие и модернизацию своих сахарных заводов в течение 5 лет;

- 2 млн тонн свеклы в год могут перерабатывать предприятия сахарной группы концерна;

- 150 тысяч тонн составляет объем единовременного складского хранения заводов.