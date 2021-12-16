Василий Швец поздравил жителей со 175-й годовщиной присвоения Анапе статуса города

Фото: Александр Кореневский

Мэр Анапы Василий Швец на торжественном мероприятии, посвященном присвоению статуса города, заявил, что это очень важная дата. Раньше событие не отмечалось, теперь оно будет праздноваться ежегодно.

- Очень важно, что сегодня мы вместе восстанавливаем историческую справедливость. История – это наши корни, наша сила, наша основа. И я убежден, что это важнейшее событие в летописи города заслуживает такого внимания. Кроме проведения общегородского праздника, в знак благодарности и в память о Николае I принято решение назвать Императорским новый большой парк, который в следующем году будет заложен в районе Супсехского шоссе, - подчеркнул глава Анапы.

Он добавил, что дата станет отправной точкой для начала новогодних тожеств. Также принято решение, что в этот день будут зажить гирлянды на елках и другую новогоднюю иллюминацию.

Кроме того, Василий Швец вручил специалистам различных отраслей города-курорта награды и грамоты за вклад в развитие Анапы. 2021 год, по его словам, стал удачным, несмотря на сложности, которые пришлось пережить. На данный момент строятся три школы, два детских сада, спортивные комплексы и Дворец бракосочетаний. В Супсехе, а также около храма святого князя Владимира появятся новые парки.

Глава Анапы отметил, что курортный сезон в этом году также оказался весьма успешным. В городе отдохнуло около 4 млн человек, что на треть больше, чем в прошлом году. Кроме того, ведется разработка генерального плана, который задаст вектор развития города-курорта на ближайшие 20 лет.

– Все достижения Анапы, все наши победы, большие и малые, были бы невозможны без каждого из вас. И я хочу от всей души поблагодарить высокопрофессиональный депутатский корпус, мощный правоохранительный блок, всех врачей, учителей, спортсменов, нашу замечательную молодежь, общественников и всех анапчан за личный вклад в развитие и процветание нашего любимого города, - заявил Василий Швец.