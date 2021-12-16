Минус 7: В Краснодарский край внезапно придет страшный мороз

В Краснодарский край внезапно придет страшный мороз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столицу пришла настоящая суровая зима. Там уже бушевала метель, а совсем скоро в Москве ждут лютые морозы, которые не на шутку удивят старожилов. По прогнозам синоптиков, отметки рухнут и на юге страны. В Краснодарском крае ожидается календарная зима со всеми ее атрибутами - будут и снег, и гололед.

- В конце рабочей недели, а также в выходные дни погода в регионе изменится не в лучшую сторону, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник. - На смену сухой пасмурной погоде в Краснодар придет фронтальный раздел, который принесет с собой осадки.

По словам Александра Колесника, в городе пойдет дождь. Однако, поскольку температура будет держаться на отметках около нуля, вероятно, в кубанской столице начнется мокрый снег.

Суббота также окажется ненастной. И 18 декабря в Краснодаре будет идти дождь. Но в снежинки капли вряд ли превратятся - воздух прогреется до плюсовых показателей.

- 19 декабря преимущественно без осадков. Отметки будут достигать +6...+8 градусов днем, и +3...+5 градусов в ночные часы, - добавляет Александр Колесник.

При этом, по данным специалиста, далеко убирать зонт не стоит. Новая рабочая неделя тоже начнется с проливных дождей. А отметки уже уверенно пойдут вниз.

- Ожидается заток холода. Наконец-то жители и гости города почувствуют наступление календарной долгожданной зимы, - уточняет начальник отдела мониторинга и прогнозирования территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Во вторник и среду, 21 и 22 декабря прогнозируется мороз до минус 7 градусов ночью. Днем температура едва поднимется до нуля. Но холод надолго на Кубани не задержится. Уже к концу следующей рабочей недели ожидается «откат» к более привычным нам южным декабрьским показателям.