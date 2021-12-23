Пять дел, которые нужно успеть сделать до Нового года жителям Краснодара

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За две недели до Нового года жителей Краснодара охватывает легкая паника. Все вокруг спешат завершить важные дела до 31 декабря, подготовиться к главному застолью года и закупить подарки. В регион прибывают тысячи туристов, решивших отметить праздник на юге: в торговых центрах становится тесно, на дорогах — перманентные пробки. Кажется, что два извечных русских вопроса — «кто виноват и что делать?» — накануне праздника трансформируются в «как все успеть и где взять сил?». Главное — не паниковать, если будет четкий план, то все получится.

1. Украсить квартиру

Чем раньше справишься с этой задачей, тем быстрее появится новогоднее настроение. За ним последует прилив сил для остальных дел в нашем списке.

Необязательно сей же час ставить елку, атмосферу праздника придадут гирлянды, свечи, мишура. Обратите внимание на тренды сезона — сейчас в моде искусственные хвойные гирлянды. Их можно пустить вдоль полок, подоконников или дверных карнизов. Особенно классно они сочетаются со светящимися огоньками. Разложите такую у телевизора и включите видео камина — новогодний заряд обеспечен.

2. Расквитаться с долгами

Пункт касается не только финансов, но и работы и учебы. В Новый год — с чистой совестью и без просрочек. Пускай январь пролетит по-праздничному беззаботно, после крутых темпов декабря меньше всего захочется разбираться с пеней по счетам и прошлогодними рабочими делами.

Проверьте, оплачена ли коммуналка, внесен ли платеж за кредит. Не забудьте заплатить за мобильную связь, чтобы в новогоднюю ночь без проблем поздравить близких, которых нет рядом.

Для решения рабочих и учебных задач составьте план: что может подождать до следующего года. Остальные дела требуют срочного решения в декабре: но так как часть обязанностей вы уже отодвинули на следующий год, морально будет проще.

3. Спланировать каникулы

Готовь сани летом, а досуг на январские планируй еще раньше. Если вы все еще не придумали, чем заняться и куда поехать в нерабочие дни, советуем воспользоваться беспроигрышным вариантом — сходить на каток. Пару разминочных выходов на лед можно реализовать уже сейчас. Подумайте над покупкой собственной пары коньков, чтобы не стоять в очередях в прокате за изрядно поношенными.

Избежать новогодней толкотни в магазинах можно, если заказать спортинвентарь онлайн. В Яндекс.Маркете, например, есть и детские, и фигурные, и хоккейные коньки — на всю семью. Если не уверены в своих силах на льду, не забудьте заказать наколенники. Экспресс-доставка Маркета привезет товары по Краснодару за 1-2 часа. Она выручит, если не успели купить подарки близким или коллегам, срочно нужен новый набор праздничных бокалов, захотели купить искусственную елку. Ждать и согласовывать доставку на недели вперед не нужно. Курьер сразу направится к вам.

4. Избавиться от ненужного

Уже придумали, куда поставите подаренные новогодние кружки или уберете стопку новых полотенец со снегирями? А ведь еще и новогоднему наряду нужно найти место в шкафу. Самое время избавиться от старых вещей. Не спешите оголтело стаскивать все на мусорку. Одежду в хорошем состоянии можно отдать на благотворительность и таким образом не только место дома освободить, но и совершить доброе дело.

5. Купить подарки

Придумать, что подарить родным и близким, — полбеды. Сложнее успеть все купить до Нового года и по выгодной цене. Чтобы спастись от суматохи и пробежек по магазинам, можно предложить гостям сыграть в «Тайного Санту» — анонимный обмен подарками. Каждый играющий вытягивает себе карточку, на которой указано имя одного гостя застолья и его пожелания по подарку (эти данные, конечно же, собираются незадолго до праздника). Оговаривается бюджет покупки: все подарки должны быть в одной ценовой категории. Есть онлайн-распределение ролей игры.

Так вам нужно будет купить один хороший подарок вместо нескольких и без лишних трат на безделушки типа мыла в виде тигра и праздничных салфеток. Экономит и время, и деньги.

Предновогодняя суета должна быть приятной, а не изнуряющей. Там, где можно срезать углы, приложить меньше усилий и получить верный результат, не пренебрегайте возможностью. Желаем, счастливых праздников!