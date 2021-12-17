Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 декабря: по суточному приросту COVID-больных лидирует Краснодар

Врачи выявили более 700 новых случаев заражения на Кубани
Фото: Иван МАКЕЕВ
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 17 декабря. Как сообщают в региональном оперштабе, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения на Кубани достиг 1945. Это один из самых важных показателей, так как демонстрирует реальное положение дел.
Число заразившихся в крае составило 110 561. За последние сутки, как стало известно, еще у 708 человек обнаружили коронавирус, среди заболевших 75 детей.
По суточному приросту COVID-больных лидирует Краснодар - в краевой столице заболели 309 человек. Эпидобстановку в городе местные власти расценивают как стабильную. Количество выявляемых новых случаев заражения идет на спад.
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