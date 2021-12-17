Тарифы ЖКХ с 1 января 2022 в Краснодаре: сколько будет стоить коммуналка для жителей столицы Кубани

Тарифы ЖКХ с 1 января 2022 в Краснодаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Краснодара в преддверии Нового года ждут не только подарков и праздника. По привычке горожане готовятся к затягиванию поясов в связи с подорожанием коммунальных услуг. Ведь раньше тарифы менялись дважды в год. Но «КП» - Кубань» спешит напомнить радостную новость - еще полгода живем по старым тарифам!

- Тарифы по всей России, в том числе и в Краснодарском крае, индексируются раз в год, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном департаменте цен и тарифов. - 1 июля 2021 года стоимость услуг уже изменилась.

Это значит, что расценки на блага цивилизации с нового года не изменятся. Публикуем информацию о том, какие будут действовать тарифы ЖКХ с 1 января 2022 в Краснодаре.

КОНКРЕТНО

МУСОР

Как и прежде, краснодарцы за утилизацию отходов будут платить 393,75 рубля за кубометр.

ХОЛОДНАЯ ВОДА И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Прежними останутся и тарифы на воду для потребителей ООО «Краснодар Водоканал». За холодную воду горожане будут отдавать 38,71 рубля за один куб, а за водоотведение - 28,16 рубля.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Тарифы за свет остались на том же уровне. Но напоминаем, что есть разграничения. Так, например, для тех, кто живет по обычным счетчикам в доме с газовой плитой в городе, цена за один киловатт составляет 5,24 рубля. Для горожан, проживающих в домах с электроплитами, и жителей сельских населенных пунктов - 3,67 рубля.

Жители Краснодара, у которых установлен счетчик день/ночь, за потребленный киловатт с 07:00 до 23:00 платят 5,87 рубля. А те, кто проживает в домах с электроплитами, и сельское население - 3,76 рубля.

Кроме того, ночной тариф с июля стоит 3,15 рубля. Для сельского населения и городского населения в домах с электроплитами - 2,21 рубля.

ГАЗ

За кубометр голубого топлива жители города платят 5,80 рубля.

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

На том же уровне останется тариф на тепловую энергию, которую используют для отопления и горячего водоснабжения в домах краснодарцев. Правда, не для всех. За 1 гигакалорию мы будем платить 2072,66 рублей, если вас обслуживает «Автономная теплоэнергетическая компания» - филиал «Краснодартеплоэнерго». А вот если в платежке указано АО «Краснодартеплосеть», то услуга подорожает до 1827,67 за гигакалорию вместо предыдущих 1771,18.

КАПРЕМОНТ

Стоимость тарифа останется неизменной - размер взноса, как и прежде, составляет 5,32 рубля за квадратный метр.

*Тарифы ЖКХ с 1 января 2022 года указаны на основе данных крупных поставщиков услуг.