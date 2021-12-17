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Общество17 декабря 2021 7:17

Когда в Краснодаре потеплеет

Синоптики дали ответ
Варвара ДЫМ
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Скоро в Краснодаре будет тепло

Скоро в Краснодаре будет тепло

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 17 декабря на Краснодар надвигается похолодание. Ночью будет мороз, а днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов. 21 декабря вообще прогнозируют снег в Краснодаре и минус два мороза. Причем ночью тоже будет морозно – до минус семи.

Не привыкшие к длительным холодам жители кубанской столицы интересуются - когда в Краснодаре потеплеет?

Синоптики дали ответ:

- Потепление придет с 26 декабря, - пояснили в краснодарском гидрометцентре. – Хотя и будет облачно, столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. Ночью морозов тоже уже не будет – до плюс семи. Но к 31 декабря все же немного станет прохладнее. Но все же новогодних морозов ждать не стоит, в главную ночь в году будет ноль градусов. Днем, 31 декабря, прогнозируем плюс 6 тепла. А уже 1 января 2022 года заметно похолодает. Столбики термометров рухнут до плюс четырех. Ночью будет мороз.

А в январе в Краснодаре температура воздуха выше шести тепла подниматься не будет.

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Теплая зима ожидается на Кубани. Конечно, ожидать такого пекла, как год назад, не стоит.

Тогда воздух прогревался до рекордных отметок. Четвертого января температура воздуха перевалила за двадцать градусов, а люди сменили зимние куртки на шорты и футболки (продолжение)

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