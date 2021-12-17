В парке Галицкого показали умопомрачительную подсветку стадиона

Фасад стадиона "Краснодар" украшен иллюминацией. Фото: скрин видео officialparkkrasnodar

Парк Галицкого полностью украшен к новогодним праздникам. К торжествам его готовили уже с конца ноября. В любимом месте отдыха горожан и гостей Краснодара впервые в этом году украсили елку. Она стала частью новогодней иллюминации. Гирляндами также окутали все деревья. Для создания волшебной атмосферы в парке установили новые арт-объекты в виде пингвинов, ангелов и шаров, которые освещают мягким светом все пространство вокруг.

Каждый уголок парка преобразился к Новому году. Фото: officialparkkrasnodar

Еще оной точкой притяжения стало интерактивное дерево. Оно появилось на смотровой площадке и в темноте мерцает всеми цветами радуги.

Последним штрихом стало украшение величественного стадиона у парка. Он украшен сотнями светящихся огней.

- Есть главная елка страны, а у нас - главный праздничный стадион, - отметили горожане в соцсетях.

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