В Анапе создадут два новых парка

Фото: Александр Кореневский

В день празднования 175-й годовщины присвоения Анапе статуса города заложили два парка. Один из них появится в поселке Супсехе, а второй – около храма святого князя Владимира.

– Мы долго ждали этого события. Прошло народное голосование, на котором было принято решение: парку – быть! – сказал председатель Совета депутатов Анапы Леонид Красноруцкий о зеленой зоне в Супсехе.

По его словам, есть идея назвать парк в честь Почетного жителя Анапы Виктора Мищенко, который недавно скончался. Депутат добавил, что ветеран мечтал о появлении зеленой зоны около сельской школы. Согласно планам, парк построят в следующем году.

Вице-мэр города-курорта Вячеслав Вовк сообщил, что местные власти работают над реализацией программы, согласно которой парки должны появиться в каждом населенном пункте Анапы.

В честь присвоения Анапе статуса города также состоялась экологическая акция «Селу родному – чудесный парк». Местные жители, общественники, сотрудники администрации, представители греческого общества, казаки и многие другие посадили около Дома культуры села Витязево 115 платанов, сосен, кленов и берез.