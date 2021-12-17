Песковик с семьей вернулся в Анапу

Фото: Александр Кореневский

В Анапу на 175-ю годовщину присвоения статуса города приехал снеговик из песка, которого прозвали песковик. В мэрии уточнили, что теперь он не один. Так как Анапа – семейный и детский курорт, то и песковик приехал с женой и маленьким песковичком.

Песковик с семьей находится около лаунж-зоны на центральном пляже. Там же местные дизайнеры сделали елки из песка, которые нарядили игрушками местных мастеров. Территорию украсили досками, которые выбросило на берег море.

В лаунж-зоне также организовали фотозону с огромной светящейся надписью «Зимуй в Анапе» и сцену, где до 15 января 2022 года будут выступать музыкальные коллективы и проводиться интерактивные представления.

15 декабря в Анапе зажгли праздничную иллюминацию, в том числе и на главной городской елке на Театральной площади. Гирляндами украсили лаунж-зону, площадь перед зданием городской администрации, улицу Горького и другие общественные пространства.

На улице Горького открылось Арт-авеню. Месяц 30 местных мастеров будут делать и продавать новогодние игрушки и другие предметы интерьера.

Мэр Анапы Василий Швец заявил, что теперь новогодние и рождественские торжества планируют начинать в годовщину присвоения статуса города – 15 декабря.