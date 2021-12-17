Миллиардер Роман Абрамович купил участок бывшего стадиона «Спартак» в центре Геленджика

Роман Абрамович. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще осенью 2019 года Романа Абрамовича и Вениамина Кондратьева заметили на набережной Геленджика. Многих удивило, что такие высокие лица неспешно прогуливаются без охраны вечером. Хотя самых любопытных интересовало – для чего встретились губернатор и миллиардер в неофициальной обстановке. Как удалось узнать kp.ru, тот самый променад дал региону большие преимущества - в Геленджик заходит новый инвестор.

Один из богатейших людей Роман Абрамович купил участок бывшего стадиона «Спартак». Он расположен в самом центре Геленджика. Речь идет об участке площадью 2,2 гектара. Он находится буквально в 100 метрах от Черного моря.

Как стало известно, ООО «Финэстейт Ко», структура Millhouse Романа Абрамовича в декабре стала 100-процентным собственником АО «Гавань». Именно этой компании принадлежит территория стадиона «Спартак». Это следует из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости.

Отметим, что предыдущим владельцем «Гавани» была краснодарская компания, которая владеет сетью торговых центров «Красная Площадь». В 2013 году администрация курорта заключила с ней соглашение о строительстве на месте стадиона торгово-развлекательного комплекса. Но возведение ТРЦ так и не началось.

Что планирует построить миллиардер в Геленджике, пока неизвестно. Но, скорее всего, глава региона сумел привлечь новые инвестиции в край для развития побережья. А значит, на курорте могут появиться объекты, которые помогут сделать Геленджик еще более привлекательным для туристов.

Тем более, что в феврале 2021 года Роман Абрамович заинтересовался гостиничным бизнесом в Геленджике. Тогда он зарегистрировал новую компанию.

- Роман Абрамович обратил особое внимание на создание гостиничного комплекса класса «люкс» с виноградником, - сообщал «Комсомольской правде» - Кубань» источник во властных структурах мэрии города-курорта.

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