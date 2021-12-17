Принес с собой кирпич: что известно о вандале, который разбил стекла в здании краевой администрации

В здании краевой администрации выбиты стекла на входной двери Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Жители Краснодара, пришедшие утром 17 декабря в администрацию Краснодарского края, были шокированы ее состоянием. За ночь здание претерпело значительные изменения. Из входных дверей центрального холла были выбиты стекла. Осколков от них не осталось - их уже убрали. Однако людей заинтересовало, что же случилось со зданием краевой администрации.

Оказалось, что это дело рук 48-летнего мужчины. Он пришел к зданию исполнительной власти края вечером, 16 декабря, и зачем-то прихватил с собой кирпич. Именно его злоумышленник запустил в застекленные двери. Чем руководствовался мужчина - непонятно. На звук разбитых стекол сразу же выбежал охранник. Ему удалось поймать злоумышленника. Он же и вызвал сотрудников полиции. Они приехали на место происшествия и задержали вандала.

- По данному факту мы проводим проверку и выясняем мотивы, которыми руководствовался злоумышленник - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

Мужчине, разбившему стекла, грозит срок до трех месяцев лишения свободы.