Горнолыжные курорты Сочи откроют новые объекты этой зимой

Все объекты буду работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Фото: пресс-служба администрации края

В зимнем сезоне 2021-2022 туристам представят свои новинки все горнолыжные курорты Сочи. Об этом стало известно журналистам «КП» - Кубань» в рамках пресс-тура.

Работать курорты будут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований: бесконтактной термометрии посетителей, организации социальной дистанции в очередях к билетным кассам и на подъемники, дезинфекционной обработкой кабин канатных дорог. Для туристов также обязательно соблюдение масочного режима.

– Горнолыжные курорты работали в таких условиях и в прошлом году. У них есть все необходимые ресурсы, для того чтобы этот сезон катания прошел безопасно и с соблюдением требований Роспотребнадзора. Наша главная задача остается неизменной – сделать все, чтобы Сочи стал любимым местом отдыха россиян независимо от времени года, – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Традиционно курорт «Красная Поляна» первым в Сочи открыл для катания трассы, расположенные на высоте более 2000 метров над уровнем моря. К зимнему сезону здесь готовится реконструкция трасс в восточном секторе. Теперь лыжники и сноубордисты смогут спуститься от вершины Черная Пирамида на высоте 2375 метров на отметку 900 метров по новой трассе протяженностью 7 километров.

Также на курорте запланировано расширение зоны искусственного оснежения более чем на километр. Это даст возможность поддержания стабильного снежного покрова и обеспечить более раннее открытие склонов на отметках ниже 1000 м.

Курорт «Газпром» готовит зимние развлечения для гостей всех возрастов: это катания на упряжках с хаски и оленями, тюбинг, снегоходы, ежедневная анимация и тематические праздники в парке «Зеленая Поляна».

В этом году летнее познавательное шоу «Планета Динозавров» перейдет в зимний формат работы: участники будут изучать ледниковый период жизни динозавров.

Для активного отдыха подготовлены беговые лыжи для туристов всех возрастов. На склоне «Альпика» откроются новые трассы. Будут доступны 12 освещенных трасс разной сложности общей протяженностью более 10 км. Теперь здесь будет самая большая зона вечернего катания. Для удобной и выгодной покупки ски-пассов на курорте «Газпром» разработана специальная мобильная система.

На курорте «Роза Хутор» также в преддверии сезона провели работы по улучшению горнолыжной зоны. Более удобными для катания станут трассы Тритон, Горизонт, Явор. В целях повышения уровня комфорта появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами «Волчья скала», «Кавказский экспресс» и «Заповедный лес». Будет расширена зона катания на самом популярном Южном склоне. Также здесь установят новый подъемник.

Кроме того, в предстоящем зимнем сезоне на курорте «Роза Хутор» будут работать родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, в том числе «стеклянный», а в Ледовом дворце будет открыт семейный каток. В течение сезона отдыхающие смогут покататься на санях тобогганах, собачьих упряжках, отправиться в велотуры. Во время новогодних каникул в Горной Олимпийской деревне будет работать резиденция Деда Мороза.

Кроме горнолыжных комплексов, встречать туристов готовится и игорная зона «Красная Поляна». Для гостей подготовлена разнообразная новогодняя программа. Организаторы гарантируют соблюдение полного комплекса профилактических и санитарно-эпидемиологических мер.

Все горнолыжные курорты поддерживают идею единого ски-пасса и готовятся к участию в этой программе.

Вне зависимости от времени года на территории Сочи функционирует более 35 объектов туристского показа. В межсезонье наиболее популярными объектами являются: курорт «Роза Хутор», курорт «Красная Поляна», ГТЦ «Газпром», Skypark Сочи, Солохаул парк, парк «Дендрарий», парк «Ривьера», смотровая башня на горе Ахун, вольерный комплекс и экоцентр «Лаура», дача Сталина.

Также в период межсезонья на курорте функционирует 30 пляжных территорий для зимнего отдыха во всех внутригородских районах. Все эти места для удобства гостей и жителей Сочи обозначены золотисто-желтыми флагами.

Тематический парк «Сочи Парк» также подготовил новогоднюю программу в период с 25 декабря по 9 января с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Территорию парка украсят яркими гирляндами и новогодними игрушками, появятся новые фотозоны.