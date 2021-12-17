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Общество17 декабря 2021 13:42

Последствия ливня в Сочи 17 декабря 2021: подтопило школу, город работает в режиме повышенной готовности

Стихия бушевала с самого утра
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Пострадали многие социально важные объекты. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Пострадали многие социально важные объекты. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Стали известны последствия ливня в Сочи, который обрушился на город утром 17 декабря 2021 года.

Многие улицы были затоплены. В некоторых местах людям пришлось отправляться в продуктовые магазины на лодках.

Город с утра стоит в пробках. Таксисты подняли цены в три раза из-за непогоды.

Пострадали многие социально важные объекты. Например, территория школы №18 в микрорайоне Кудепста Хостинского района буквально утонула в воде.

Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности.

– В настоящее время ситуация в Сочи стабилизировалась. Вода быстро сходит. Коммунальные службы оперативно расчищают ливневки, – сообщили корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Службы ведут постоянный контроль за уровнем воды в реках – пока что он не подобрался к опасным отметкам.

В Сочи дождь будет идти еще несколько дней. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. При необходимости звонить по номерам 101, 112.

СочиПроисшествия: ЧП