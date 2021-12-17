Директор телеканала «Краснодар» Максим Жмутский: будем ломать стереотипы

Максим Жмутский

Директор телеканала «Краснодар» Максим Жмутский в программе «Гость в студии» на радио «Комсомольская правда» рассказал о приближающемся Новом годе, о том, чем будут удивлять зрителей во время праздников и где удобнее всего смотреть телеэфир.

– Как телеканал «Краснодар» планирует поздравить жителей с Новым годом?

– На Новый год мы готовим большой комплекс разнообразного контента для разных возрастных групп. Это и любимые отечественные фильмы, и линейки всеми любимых проектов телеканала «Краснодар», выходивших в течение года. Делаем нереально крутой новогодний концерт. Мы пригласили краснодарские и кубанские кавер-группы. Поздравлять краснодарцев и жителей Кубани также будут «22 соседа». Это 22 жителя Краснодара, знаменитых в своих направлениях и отраслях. 22-й года, 22 соседа, 22-я кнопка у нас на телевидении. На 10 праздничных дней приготовили сумасшедший контент.

– Тяжело было создавать новогодний эфир?

– Только на запись концерта ушло три дня. Мы арендовали большие лофты с разным интерьером. До этого были полтора месяцы подготовки. Теперь предстоит большая работа с монтажом и графикой, чтобы всю эту красоту краснодарцы увидели в новогоднюю ночь. У людей есть запрос на местные группы. Звезд мы видим на экранах довольно часто. Но кубанские группы не менее талантливы. Они отлично поют и максимально выкладываются.

– Какие наиболее яркие события для телеканала запомнились в этом году?

– Год был сложным, но весьма результативным. Произошла серьезная трансформация информационного блока. Перестроили внутреннюю работу редакции. Основной контент канала – это новости. Они выходят каждые два часа. Это не просто один выпуск, который крутится снова и снова. Информация обновляется. Горжусь, что мы смогли это сделать. Процесс оказался сложным технически и творчески. В этом году прошел второй этап модернизации. Работаем на новом оборудовании. В нашу семью пришли очень интересные ребята. Часть из них – молодежь. Буквально вчерашние студенты. Но что они творят, какие проекты делают и на телек, и в YouTube, и в социальные сети. Без особого опыта но с нереальным желанием. Мы растем в контенте, в доверии. Нам не стыдно за телеканал. В этом заключается главный успех этого года.

– У вас появился новый формат новостей без ведущего. Расскажите о новой концепции?

– Делать студийные выпуски с ведущим каждые два часа крайне трудозатратно, потому что в процессе заняты около 10 человек. Для того, чтобы быть более гибкими и оперативными, приняли решение дневные новости делать без ведущего. Мы переживали, как воспримет это наш зритель. Но спустя три месяца можно сказать, что зрители не ушли. Более того, аудитория 17-часового выпуска новостей подросла. Риск оказался оправданным.

– Как на канале относятся к внешнему виду ведущих?

– Я восхищаюсь нашими ведущими. Но я считаю, что следить и создавать образы должны режиссеры, гримеры, операторы. Я не лузу в творческий процесс. Я смотрю эфир.

– Современные тенденции показывают, что операторов могут заменить люди с мобильными телефонами. Говорят, что у вас кое-что снимается именно так. Правда ли это?

– Мы приняли решение разгрузить наших операторов и дать им возможность сосредоточиться на более серьезных художественных проектах. Элементарные новостные сюжеты способны делать молодые люди с помощью телефона. Мы купили мобильные комплексы со стабилизаторами, к ним подключается телефон, петличка. С их помощью уже начали делать новости. Это легко, мобильно и также качественно. Будем ломать стереотипы. Нам не привыкать.

– Как вы относитесь к молодым специалистам, которые только пришли в профессию?

– Это наша и боль, и радость. Боль, потому что жалко отпускать того, с кем ты делал первые шаги. Но со временем их манит романтика региональных или федеральных каналов. Им нужно расти, сдерживать их нельзя. С другой стороны это круто. Потому что понимаешь, сколько телеканал «Краснодар» вырастил профессионалов. Приятно осознавать, что для многих это становится делом всей жизни, а ты им помог в самом начале.

– Как зрители реагируют на шутливые и даже хулиганские названия некоторых передач? Например, «НеБезДел»?

– Мы стараемся балансировать, потому что уважаем наших телезрителей. Но если мы не будет трансформировать телевидение и не адаптировать для широкого круга людей, то не сможем конкурировать и развиваться. У нас даже есть мобильное приложение, чтобы не привязывать человека к пульту и дивану. Канал можно смотреть с помощью смартфона в трамвае, например, или где ему удобно. Телевидение уходит в диджитал, то есть новые технологии. Телеиндустрия никогда не умрет. Это ошибочное мнение. Она должно трансформироваться.

– Телеканал «Краснодар» считается городским. Но есть и краевая повестка. Жители региона смотрят?

– Край смотрит, мы вещаем на всей его территории у крупных кабельных операторах. В новостном выпуске мы обязательно освещаем события региона, но большую часть уделяем жизни Краснодара. У нас есть обратная связь от жителей других населенных пунктов. Им интересно следить за новостями из Краснодара.

– Как телеканал «Краснодар» выигрывает конкуренцию у социальных сетей?

– Мы нашли маленький секрет. Возможно, не такие быстрые с точки зрения подачи события, но более качественно и информативно освещаем ситуацию и ее развитие. И, кстати, многие городские паблики берут у нас информацию и размещают ее у себя.

– Можно ли блогеров назвать журналистами? Журналистика сейчас – это профессия?

– Многие блогеры сейчас – бывшие журналисты. Юрий Дудь, Ксения Собчак и многие другие. Сегодня блогерам стало модно называть себя журналистами. Потому что все меньше доверия к непроверенной информации. А когда ты журналист, то статус этого человека сразу повышается. Он несет ответственность за публикуемую информацию, проверяет ее достоверность. Профессия журналиста по прежнему актуальна. Журналистом быть престижно и очень ответственно.

– Каким должен быть журналист?

– Тактичным. Если ты большой профессионал, но ведешь себя нетактично, то все регалии и все звания нивелируются и у человека складывается плохое впечатление. Еще журналист должен быть коммуникабельным и простым в общении. Иногда уважаемые журналисты позволяют себе высокомерие. Мне кажется, что это неправильно.