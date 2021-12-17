Бодибилдеру, забившему до смерти развозчика воды в Краснодаре из-за парковки, заменили статью на более тяжелую

Теперь бодибилдеру грозит до 15 лет тюрьмы.

В резонансном деле об убийстве развозчика воды в Краснодаре появились новые подробности. 30 октября 48-летнего Владимира Белявинского на глазах у прохожих избил финтес-тренер Фарид Бинаталиев. Спортсмену не понравилось, как мужчина припарковал свой грузовик на улице Жлобы. Владимир поставил авто на проезде, так как в час пик свободных мест не было. Тогда 30-летний Фарид решил проучить развозчика воды. После словесной перепалки он набросился на мужчину с кулаками, тот упал и больше не встал. 12 дней пострадавший от кулаков качка пролежал в реанимации, а потом скончался.

- Мы до сих пор не можем поверить, что так бывает. Папа был в расцвете сил, работал без выходных, чтобы помогать семье. Дети и внуки его очень любили. Для нас это невосполнимая утрата, - рассказывала невестка погибшего Анастасия.

Владимир получил закрытую черепно-мозговую травму. Фото: личный архив семьи

Сам Фарид Бинаталиев в прошлом уже имел проблемы с законом. В 2018 году он становился виновником ДТП. Тогда суд обязал молодого человека выплатить ущерб пострадавшей стороне. Об этом свидетельствует решение Прикубанского районного суда, которое находится в открытом доступе.

- Он стоял перед нами на коленях и говорил, что не хотел убивать, у него семья, маленький ребенок. Но мы тоже остались без близкого человека, - говорила Анастасия.

После смерти Владимира была проведена экспертиза. Затем в отношении Фарида Бинаталиева следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ему грозило всего два года тюрьмы и штраф в 80 тысяч рублей, при этом фитнес-тренер оставался на период следствия на свободе.

- Он спокойно разгуливает по улицам, его не арестовали, наказание его ждет минимальное. Мы с этим не согласны, будем разбираться и подавать апелляции, - говорили родственники умершего мужчины.

Новая экспертиза дала надежду близким Владимира Белявинского на справедливое наказание для любителя помахать кулаками. Специалисты отметили, что умерший получил закрытую черепно-мозговую травму с множеством кровоизлияний, а смерть наступила из-за ударов, которые были нанесены мужчине.

- Когда мы прочитали результаты экспертизы, мы были шокированы. Она показала, что в голове было сломано абсолютно все! Перелом свода и основания черепа, мозг вытекал из черепа, - рассказала Анастасия. - Все эти 12 суток в больнице он жил, а точнее существовал, в мучениях. С такими травмами обычно погибают сразу.

Сейчас следователи заменили статью «Причинение смерти по неосторожности» на более тяжелую. Фариду Бинаталиеву грозит до 15 лет лишения свободы.

- Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она подразумевает более суровое наказание, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Как рассказали родственники погибшего развозчика воды, тренер находится под арестом с 9 декабря. Эту информацию в региональном следкоме не подтвердили.