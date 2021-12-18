Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 декабря: число заболевших опасной инфекцией превысило 11 тысяч

В оперативный штаб региона каждый день поступают новые данные о заболеваемости Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 18 декабря 2021 года. Региональный оперштаб продолжает ежедневно информировать о заболеваемости COVID-19 на Кубани. По последним данным, за сутки выявлено 613 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зарегистрировано 111 174 случая. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1956.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находится 24 210 человек, из них с подтвержденным диагнозом 11 893 жителя. В стационарах лечатся 4839 человек, из них с COVID-19 – 2788 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ 100 человек, на ЭКМО – 7.

Коронавирус в Краснодаре 18 декабря 2021 года

В Краснодаре коронавирусной инфекцией заболели 284 человека.

Коронавирус в Анапе 18 декабря 2021 года

В Анапе за последние сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Сочи 18 декабря 2021 года

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Коронавирус в Геленджике 18 декабря 2021 года

В Геленджике за последние 24 часа два новых случая заболевания.

Коронавирус в Тихорецком районе 18 декабря 2021 года

В Тихорецком районе за минувшие сутки зафиксирован 21 случай COVID-19.